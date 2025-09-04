2062 Снимка: БТА

Лекар специализант по анестезиология с месечно възнаграждение в размер на 5 хиляди лева - за тази позиция, обявена от областната болница в Габрово, няма кандидати. Преди дни от същото лечебно заведение публикуваха обява, че търсят специализанти по нервни болести и педиатрия, като предложената заплата е същата.

Кандидати няма за нито едно от вакантните места, никой не се е интересувал дори от условията, безпокои се директорът на многопрофилната болница "Д-р Тота Венкова", докато младите лекари настояват за достойни заплати и добри условия на труд.

Осигуряването на апаратура и обновяването на отделенията е по-лесно отколкото да се намерят лекари и медицински сестри, казва директорът на областната болница в Габрово д-р Минко Михов, който всеки път в разговора за болничните проблеми изтъква най-тежкият - няма специалисти, които да работят.

Последният опит да бъдат привлечени лекари специализанти, въпреки примамливото предложение, също удря на камък: "Офертата е съвсем реална - за 5000 лв. чиста заплата, която ще получава един специализант в момента, в който започне специализацията си. Такъв тип оферти не важат само за отделението по реанимация. Болницата търси повече от 15 специализанти почти по всички основни специалности. Интересът е нулев. Заплащането в част от тези специализации е същото. /.../ Ние можем да осигурим дали общинско жилище, дали плащане на наем - настаняването в града, транспортни разходи, ако са от близки градове и желаят да си пътуват. Всички тези опции са валидни за всички специализанти".

Болницата предлага и безплатна възможност за повишаване на квалификацията на лекари и медицински сестри в белгийска клиника, с която поддържа дългогодишни партньорски отношения. Това е още един плюс, освен всички останали, казва директорът на здравното заведение.

Според него "повечето протести на младите лекари като че ли са насочени към това да осигурим на всички желаещи специализация в определени 2-3-5-8 болници в страната - в София, Пловдив, Варна". "Всички останали болници не представляват интерес за новозавършилите лекари, което е изключително странно", категоричен е д-р Михов пред БНР.

Последно група от специализанти започнала работа в габровската болница преди три години. "От тогава до сега има единични колеги, които са започнали работа", отбеляза директорът, като уточни, че през последната година никой не е проявил интерес.

Д-р Михов коментира още, че областните и общински болници дават на младите лекари възможност да натрупат много повече опит в сравнение с работата в университетските клиники.

Осигуряването на медицински сестри е още по-сложно. Около 40 са вакантните работни места. Въпреки че болницата, заедно с местната власт, се опитват да привлекат желаещи да се обучават за медицински специалисти, като осигуряват стипендии, тази мярка в случай, че проработи, ще даде резултат след няколко години.

Болничното ръководство провежда и кампания сред учениците в областта, като ги запознава с предимствата на медицинските професии.

Кадровите проблеми се отразяват пряко на обслужването на пациентите. Отношението на лекарите и персонала към болните е причината за 80% от оплакванията, стигнали до ръководството.

Тежкият недостиг на кадри поставя под риск осигуряването на болнична помощ за цялата област. Закриването на част от дейността би лишило жителите на областта от базова помощ, а най-засегнати ще бъдат отново социално уязвимите.

