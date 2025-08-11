1635 Снимка: iStock by Getty

В поредната статия от поредицата "Иновации в медицината" разглеждаме ново решение за милиони хора, които всеки ден посягат към очилата за четене.

През август тази година Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри първите капки за очи на основата на ацеклидин, който временно възстановява близкото зрение при възрастово-свързана пресбиопия. С една капка във всяко око ефектът настъпва бързо и може да продължи до 10 часа, без да се засягат мускулите, които фокусират.

Но преди това - какво е пресбиопия и какви механизми стоят зад прогресивното намаляващо зрение?

С напредването на възрастта лещата на окото, този биологичен "обектив", който непрекъснато се приспособява към различни разстояния, започва да губи част от своята гъвкавост. В младостта лещата е мека и еластична - променя формата си почти мигновено, за да фокусира светлината върху ретината, независимо дали гледаме нещо на сантиметри от лицето си или далеч зад хоризонта. Но с напредване на възрастта, обикновено след 40 - 45 години, фокусирането върху близките обекти постепенно започва да се затруднява.

Способността на постоянна приспособимост на лещата се нарича акомодация. Тя се контролира от пръстеновиден мускул в окото, наречен цилиарен. Когато гледаме нещо отблизо, той се свива, лещата изпъква и фокусът се изостря. Когато гледаме далеч, мускулът се отпуска и лещата се изтънява. С възрастта обаче в структурата на лещата настъпват биохимични и структурни промени. Например пренареждането и уплътняването на протеиновите връзки в лещата я правят по-твърда. Еластичността й се повлиява и от прогресивно намаляващото водно съдържание в окото, което често налага употребата на изкуствени сълзи, както и от загубата на гъвкавост на колагеновите влакна в капсулата, която обгръща лещата.

Паралелно с това и самият цилиарен мускул претърпява промени, защото влакната му стават по-малко ефективни в предаването на сила върху лещата. Така, дори мускулът да се свие максимално, по-твърдата леща вече не може да промени формата си толкова, колкото е нужно, за да фокусира близки обекти.

Резултатът е добре познат на милиони хора: ръцете стават не достатъчно дълги, за да отдалечат книгата или касовата бележка, започва се увеличаване на шрифта върху електронните устройства, търси се по-силна светлина по време на четене, а продължителната работа върху близки обекти и малки детайли започва да води до напрежение, главоболие и умора в очите. Тази пресбиопия, за съжаление, е естествен, но неизбежен спътник в човешкия живот, който засяга почти всички хора след средна възраст.

Традиционното решение за пресбиопията е класика - очила за четене или мултифокални стъкла. Те компенсират загубената акомодация, като пречупват светлината в окото под подходящ ъгъл и създават изкуствен фокус. Но макар да помагат, тези средства не възстановяват естествения механизъм и често се оказват неудобни, особено когато трябва бързо да превключваме погледа си от близки към далечни обекти. Затова мнозина избират малки стъкла, над които лесно могат да погледнат надалеч, или очила, удобно закрепени на върха на носа - като в онези детски книжки с илюстрацията на строгата, но бдителна баба, която плете на стола, но не изпуска от поглед палавото внуче.

Но какво, ако има начин да върнем ясното близко зрение, без да прибягваме до очила и без да натоварваме уморените акомодационни мускули? Точно такъв подход стои в основата на новото изследване, довело до създаването на първите в света одобрени капки за очи срещу пресбиопия. Вместо да разчита на механично или оптично компенсиране, този препарат използва добре познат физически принцип, за да постигне ефект, който много от участниците в клиничното изпитване са описали като поглед "втора младост".

В какво се изразява този принцип?

Вместо да променя формата на лещата (което е въпрос повече на физика, отколкото на биология), препаратът свива зеницата до размер под 2 мм. Това предизвиква т.нар. "пинхол ефект" (pinhole effect), при който се увеличава дълбочината на рязкост (depth of focus) и близките обекти се виждат по-ясно и с по-висок контраст. Свиването на зеницата намалява количеството светлина, постъпваща в окото - за разлика от очилата, които се стремят да оптимизират светлинния поток - и "отсича" периферните, разфокусирани лъчи. Резултатът е по-голяма дълбочина на фокус и значително по-ясно възприемане на близките детайли. Този принцип е познат на фотографите, където малката бленда означава по-голяма дълбочина на рязкост. Компанията, осъществила проучването прави същото за човешкото око - свиването на зеницата подобрява фокуса, без да натоварва акомодационния механизъм.

Клиничните изследвания CLARITY 1 и 2 за краткосрочна безопасност във фаза 3 включват 466 участници, които са прилагали лекарството еднократно дневно в продължение на 42 дни. За оценка на дългосрочната безопасност е проведено и CLARITY 3, включващо 217 души, които са използвали капките ежедневно в рамките на шест месеца. Резултатите от тези изпитвания показват подобрение на близкото зрение още в рамките на 30 минути след накапване, като ефектът се запазва до 10 часа. Данните за безопасност обхващат над 30 000 пациенто-дни (сборът от всички дни на употреба при всички участници във всички фази на проучванията, а не продължителността на самите тестове). В рамките на този значителен обем опит не са регистрирани сериозни нежелани реакции, свързани с употребата на капките. Най-често съобщаваните, обикновено леки и преминаващи от само себе си, странични ефекти включват: леко дразнене на мястото на накапване (20%), замъглено зрение (16%) и главоболие (13%). Но може би най-големия оптимизъм от това изследване идва с факта, че не са постъпили данни за развитие на толеранс или намаляване на ефекта с времето, тоест профилът на безопасност остава стабилен, със само леки и преходни странични реакции при малка група от участниците в изпитването.

По принцип капките за очи, предназначени за корекция на пресбиопията не са новост. Наличните до момента фармакологични разработки свиват зеницата чрез активиране на мускариновите рецептори (М3 рецептори в ириса), но с по-широк спектър на действие върху акомодацията. Това води до ефективно подобрение на близкото зрение, но често е съпроводено със спазъм на акомодацията и замъглено виждане в далечината, особено при по-продължителна употреба. Освен това при част от пациентите ефектът отслабва с времето заради адаптация на зрителната система.

Активната съставка на компанията, одобрена от FDA, също действа чрез свиване на зеницата, но е по-селективна към M3 рецепторите и има по-кратък пик на въздействие върху акомодацията, благодарение на което позволява постигането на по-голяма дълбочина на фокус и яснота на близки обекти и то без непременно влошаване на зрението в далечината. Така се намалява рискът от странични ефекти, характерни за по-старите миотици, и се осигурява по-добра поносимост при ежедневна употреба.

