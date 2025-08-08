639 Снимка: iStock by Getty

Представете си, че се намирате в сърцето на гъста, зелена гора. Птици пеят, водопадът, до който се намирате, заглушава мислите ви и пръска свежест по лицето ви, а полъха на вятъра си играе с листата. Усещате спокойствие и безвремие. Но в действителност не сте мръднали от болничното легло. Гледате през VR очила и сякаш действително сте там, в другата реалност.

Скоро няма да е нужно да стискаме зъби, да посягаме към поредното хапче или да чакаме болката да мине от само себе си. Според изследване, публикувано през юли 2025 г. от Университета в Ексетър, виртуалната реалност с природни сцени може да облекчава болка почти толкова ефективно, колкото и лекарствата.

Изследването, публикувано в списание Pain, със заглавие "Immersion in nature through virtual reality attenuates the development and spread of mechanical secondary hyperalgesia: a role for insulo‑thalamic effective connectivity." дава интересна перспектива и алтернатива на това, което преживяваме като болка.

За да измерят ефекта обективно, учените предизвикали болка у участниците чрез контролирани електрически импулси в рамото - безопасна, но неприятна стимулация, използвана в клинични условия. В същото време предоставяли на участниците 360-градусово видео преживяване, представляващо разходка край реален водопад в Орегон, представен чрез VR очила. Ефектът бил сравнен с гледане на същото видео на обикновен плосък екран като 2D преживяване.

Изводите, които изследователите правят: 1. "Потапянето" в 360° природни клипове чрез VR значително намалява болковата чувствителност — почти толкова ефективно, колкото медикаментите. 2. Колкото по-силно се усеща присъствието в природната сцена, толкова по-голямо е облекчението от болката. Ефектите от VR траят поне пет минути след приключване на сесията и почти удвояват облекчението спрямо 2D формата. 3. Чрез функционален ЯМР (fMRI) са засечени промени в начина, по който болковите сигнали се обработват в мозъка и гръбначния мозък като VR активира мозъчни болкооблекчаващи механизми, особено при хора, които по-силно усещат "присъствие".

В крайна сметка резултатът от експеримента е, че болката намалявала почти два пъти при хората, които се потапяли във виртуалната природа чрез виртуалната реалност.

До тук с изследването. От тази, на пръв поглед обнадеждаваща информация възникват редица въпроси. Като говорим за болка няма как да не излезем от общото понятие и се опитаме да я дефинираме не само като усещане, но и като първоизточник. В експеримента болката не идва от заболяване, травма или хроничен възпалителен процес, тъй като е изкуствено индуцирана, което я прави остра, ясна и отслабваща с времето по принцип. При хроничната болка, която метафорично казано се вплита в тъканите, в нервната система, в психиката - механизмите са много по-комплексни. Такава болка често е съпроводена от невропластични промени, сензитизация и дори загуба на естествения отговор на мозъка към обезболяване.

Затова въпросът остава: ще действа ли същият механизъм при болка, която не е просто усещане, а цялостно състояние? Проучванията засега показват, че VR има обещаващи ефекти и при пациенти с фибромиалгия, онкологична болка и постоперативно възстановяване, но ефектът е по-плавен, често временен и зависи от много фактори. Най-важният от тях: доколко човек успява да се "измести" психофизически от болката, а не само да я забрави, а да я преработи.

За да разберем дали виртуалната реалност може да повлияе на хроничната болка, трябва първо да осъзнаем, че тя не е просто дразнител - тя е състояние. Болката има своя психология.

Болката не е само болка

Човешкото тяло усеща, но умът преживява.

Когато говорим за болка, често я мислим като сигнал, който тече по кабел - нараняваш се, рецептор изпраща аларма, мозъкът регистрира "Боли!". Но в действителност болката е не просто усещане, а интерпретация, тъй като мозъкът не е пасивен получател. Той преценява: Къде съм? Защо ме боли? Безопасно ли е? Трябва ли да се тревожа? Той сравнява с предишен опит, със страхове, с обстановка, с вътрешното състояние. Именно затова двама души с една и съща рана могат да изпитат коренно различна болка. А при хроничната болка ситуацията става още по-сложна. С времето, невронните пътища, които предават сигнали за болка, се "научават" да реагират по-бързо и по-силно. Болката се превръща не просто в симптом, а в памет. Понякога тя остава дори когато физическата причина отдавна е изчезнала. Това състояние се нарича централна сензитизация, при която мозъкът буквално се пренастройва да "очаква" болка и я преживява по-интензивно.

И тук виртуалната реалност показва сила, която няма нужда да се мери в милиграми. Тя не потиска рецепторите, а променя контекста. Тя казва на мозъка: Ти не си на ръба на болката, ти си в безопасност, сред гора, край вода, в място, където тревогата няма дом.

Ако болката е преживяване, VR променя преживяването. И точно това се оказва най-същественият механизъм. Не става дума само за разсейване. Става дума за нов сигнал, нова история, нова среда, в която болката просто няма с какво да се храни. А страхът и тревожността - онези тихи усилватели на всяко страдание - отстъпват пред усещането за безопасност и присъствие. Това не е химическо притъпяване на усещането, а неврологично пренаписване на значението, което мозъкът придава на болката. VR не заглушава болката, а променя нейния смисъл.

Именно затова си струва да се запитаме: а как досега сме се опитвали да заглушим болката? И на каква цена?

Обичайният път за справяне с болката преминава през медикаменти - от парацетамол до силни опиоиди. Те действат, като блокират рецепторите, които предават болкови сигнали към мозъка, или променят начина, по който мозъкът ги интерпретира. Това обаче често означава не просто заглушаване на болката, а и на други важни сигнали в тялото. Освен това дългосрочната употреба може да доведе до привикване, странични ефекти или дори зависимост.

За разлика от това, природната VR разходка не притъпява сигналите насила, а активира вродените механизми на организма за потискане на болка. Тя по-скоро напомня на тялото как да се справи, вместо да го изключи от собствения му процес. В този смисъл, ефектът не идва от затваряне на вратата за болка, а от отваряне на път за спокойствие, сигурност и неврологична хомеостаза.

Какво прави мозъкът, когато вярва, че е сред природата?

С помощта на функционален ЯМР, изследователите наблюдавали как се активират различни области в мозъка. Това го разбрахме. Оказва се обаче, че виртуалната природа не просто разсейва вниманието, а задейства естествените вътрешни механизми за потискане на болка - нещо като да натиснеш "вътрешния обезболяващ бутон".

Колкото по-дълбоко човек се потапя в преживяването, колкото по-истински му изглежда "разходката" из природата, толкова по-силен е ефектът. Именно това усещане за "присъствие" - че си там, в гората, а не в болничната стая - се оказва ключовата съставка в неврологичния механизъм на облекчаване.

Но дали и това е изненада? Човешкото тяло отдавна познава лечебната сила на природата, а това изследване връща една много стара истина чрез много нова технология: природата лекува. Когато реалната е далече, виртуалната може да се окаже мост към вътрешно възстановяване.

В момента тази технология се разработва активно срещу хронична болка (фибромиалгия, артрит), палиативна грижа (болнични пациенти с онкологични заболявания), постоперативно възстановяване и дори в психотерапия при посттравматични стресови и тревожни разстройства.

И макар технологията да изглежда футуристична, VR терапията вече се използва в болници в САЩ, Великобритания и Канада. Създават се дори мобилни приложения и домашни програми за пациенти, които могат да гледат "зелени разходки" през очила или таблети.

Разбира се, това не е универсално решение. Не можем да заменим всички терапии със слушалки и екрани. Но когато се комбинира с други подходи (физическа рехабилитация, психотерапия, медикаментозно лечение) - виртуалната природа може да бъде точно онзи елемент, който превключва системата от "Оцеляване" към "Възстановяване". И далеч може би не е въпрос само на технологии, а на това да си спомним, че сме част от нещо по-голямо и че дори виртуално дърво може да ни върне към себе си, ако го усетим достатъчно истински.

И един последен въпрос не толкова научен, колкото дълбоко човешки: Лекува ли природата... или лекува усещането за принадлежност, сигурност и вътрешен покой, което тя събужда? Защото, ако природата е само фон, а истинският лек е в потапянето, в личното преживяване, в изместващата сила на въображението, тогава всеки би могъл да открие своята терапевтична сцена. За едни това е гората след дъжд. За други - детската стая от спомените. За трети - град в светлини, който никога не спи. Може би не мястото лекува, а възможността да се изгубим в него - без страх, без болка, макар и само за малко.

