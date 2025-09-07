42-годишният румънски гражданин Стелиан Мику, изчезнал безследно в "Слънчев бряг" на 1 септември, е открит в добро здравословно състояние на пътя Приморско-Бургас при отбивката за плаж "Перла", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

За последно чуждият турист бе видян в морския курорт около 15.30 ч. на 1 август.

Стелиан Мику, който е със специални потребности, е бил облечен с дрехите от деня на изчезването - черна тениска и черни къси панталони. 

На екипа патрулни полицаи направило впечатление, че мъжът стоял спокойно в отбивката, подпрян на мантинелата, държейки син балон, без да прави опит да спира минаващите превозни средства.

Снимка: МВР-Бургас

Мику е отведен в крайморското районно управление, като предстои да бъде предаден на близките си. Към момента не е дал обяснения къде е бил за времето от изчезването си и как се е озовал на територията, обслужвана от РУ Приморско.

За откриването на Стелиан Мику бяха предприети мащабни действия от служители на Районно управление - Несебър и сектор "Издирване" към отдел "Криминална полиция" при ОДМВР Бургас.

