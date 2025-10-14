Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието

356 Снимка: Официален сайт

Министърът на правосъдието Георги Георгиев предлага Нотариалната камара да накаже четирима нотариуси за нарушения при имотни сделки. Предложенията са за дисциплинарни наказания "лишаване от правоспособност за срок от една година" на трима и едно предупреждение за лишаване от правоспособност, съобщиха от правосъдното министерство.

Първото искане за лишаване от правоспособност за срок от 1 г. и налагане на финансова санкция е за нотариус от София, а нарушенията са свързани с издаването на констативен нотариален акт за собственост и последващи - за покупко-продажба.

Издаденият констативен нотариален акт е за имот на бул. "Цар Борис III" с площ от 469 кв. м. с построени в него жилищна и селскостопанска сграда. Сигналът е подаден от дъщерята на собственика на имота, която разбира за промяната на собствеността от уведомление за промяна на кадастъра от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. По-малко от три месеца след издаване на констативния нотариален акт, същият нотариус изповядва и нотариален акт за покупко-продажба на въпросния имот, последвана от още една продажба 8 месеца по-късно.

Проверката на Инспектората е установила съществени нарушения при издаването и на трите нотариални акта. В първия констативен акт нотариусът е приел, че лицето е придобило имота по давност въз основа на немотивирано постановление. Изслушани са само свидетелски показания, като единият свидетел не е одобрен от кмета на общината, както изисква ГПК. Нотариалният акт за покупко-продажба е подписан, въпреки че са били вписани искова молба и възбрана по отношение на същия имот. Нотариусът не само не е отказал да изповяда сделката, но в акта е записал, че върху имота няма тежести, което не отговаря на фактите.

По отношение на същия нотариус Инспекторатът е установила и допуснати нарушения при издаването на друг констативен нотариален акт за имот, който се намира в столичния район "Искър". При издаването му нотариусът не е направил проверка за наличие на други права върху имота, на кого е записан той в данъчната служба и кой плаща данъци за него. Изготвил е немотивирано постановление само въз основа на показания на свидетели, които не са съседи на имота, макар че е посочил обратното.

Второто предложение е за лишаване от правоспособност за срок от 1 година на нотариус от Казанлък. Извършената проверка е по сигнал от гражданин, че от всички имоти, които притежава - 4 са били дарени, а един е продаден без негово знание. Това се е случило с общо пълномощно, което дава право на упълномощения да дарява и продава имуществото по извършения начин. Установени са и други нарушения, свързани с плащането по единствената възмездна сделка и приложените документи към актовете. По случая тече и проверка на прокуратурата със съмнения за извършена измама.

Третият нотариус, по отношение на когото е предложено лишаване от правоспособност за 1 година, е от гр. Балчик. Отново за издаден констативен нотариален акт при грубо пренебрегване на изискуемите предварителни проверки.

Предложено е и дисциплинарно наказание "предупреждение за лишаване от правоспособност" за нотариус от Варна. Констатираните нарушения от Инспектората в този случай са във връзка с изготвяне на нотариален акт за замяна на недвижим имот срещу моторно превозно средство. Установено е, че вписването на нотариалния акт е два дни след сделката, както и липса на нотариалния регистър по време на проверката, който бил изнесен за подвързване.

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки от Инспектората към Министерство на правосъдието по заповед на министър Георгиев.

Резултатите от всички проверки са изпратени и до прокуратурата за присъединяване към събраните материали по сигналите от гражданите, изпратени и до нея.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.