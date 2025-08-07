Изготвяли фалшиви завещания за скъпи имоти и след това ги продавали на трети добросъвестни лица

285 Снимка: БТА

Окръжна прокуратура - Русе предаде на съд организирана престъпна група за имотни измами, като сред обвиняемите има и полицай, съобщи заместник-окръжният прокурор и говорител на прокуратурата Мирослав Маринов.

Тримата души с инициали А.Д., Д.В. и Д.Г. са същите, които бяха задържани и привлечени като обвиняеми през април миналата година, предаде БТА.

Според обвинението двама от тях с инициали А. Д. и Д. В. са извършители, а Д.Г., който е полицейски служител, е помагач.

В периода от 1 юли 2021 година до 15 април 2024 година в градовете Бяла, Русе и Силистра, в условията на продължавано престъпление - над пет пъти, чрез използване на други хора, с цел да набавят за себе си имотна облага, те заблудили купувачи на имоти, че могат да им прехвърлят собствеността на земеделски земи. Причинената вреда е в особено големи размери - 115 200 лева и случаят е особено тежък, се посочва още в обвинението.

Според него четири пъти чрез използване на други хора, при легитимиране пред нотариуси във връзка с обявяване на тайни саморъчни завещания, съзнателно се ползвали от неистински частни документи. Един път съзнателно се ползвали от неистински официален документ - нотариален акт за продажба на земеделски земи.

Мъжът с инициали Д.Г. е обвиняем и за това, че в качеството си на длъжностно лице - полицейски инспектор в Полицейско управление, в условията на продължавано престъпление - на единадесет пъти, подпомогнал другите двама обвиняеми, като им разгласил служебна информация, съдържаща се в информационните системи на МВР, относно данни от националния регистър на българските документи за самоличност на лица и лични данни, които не са държавна тайна, но чието разгласяване е забранено със закон.

Извършителите са действали като представяли пред нотариуси неистински завещания, които са ги обявявали с протокол за обявяване на саморъчно завещания по реда на Закона за наследството. Хората, в полза на които се "завещавало", впоследствие продавали недвижими имоти на трети добросъвестни лица. По този начин те са въвеждали в заблуждение добросъвестните купувачи, че са действителни собственици на въпросните имоти и от продажбата са получавали парични средства, които са разделили помежду си, посочват още от Окръжна прокуратура - Русе.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

