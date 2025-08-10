Нови чешки влакове заменят старите руски в метрото в София, съобщиха от столичната компания "Метрополитен".

Първият от осемте нови влака е бил приет в град Пилзен в края на юли след проведена съвместна среща между представители на чешкия производител и специалисти от столичното метро, като така стартират техническите изпитания на полигона VUZ във Велим, Чехия, съобщават от дружеството на своята страница във Фейсбук.

Над 1/3 от метрото през "Слатина" е построена. Терзиев влезе в метростанция "Арена София" (снимки)
"Съставите ще заменят най-старите руски влакове, движещи се по линии 1, 2 и 4, и ще спомогнат за намаляване на интервала за движение по втора метролиния след пускането в експлоатация на новата метростанция "Панчо Владигеров", разположена между станциите "Сливница" и "Обеля"", добавят от "Метрополитен".

Новият влак е съставен от четири вагона, с максимална дължина от 79,1 м и собствено тегло от 116 300 кг. Максималната конструктивна скорост на влака е 90 ĸм/ч.

Спират движението в участък от столичното метро за повече от година
"Интериорът на влака е проектиран като еднопространствен, напълно проходим между отделните вагони, с капацитет за 762 пътника и обособени места за хора в неравностойно положение, детски колички и велосипеди. За осигуряване комфорта и сигурността на пътниците във всеки вагон има изградена климатична инсталация от ново поколение и система за видеонаблюдение, видеозаписът от които се запаметява в модул с енергийно независима памет за срок от минимум 20 дни", добавят от столичното метро.

След приключването на изпитанията в Чехия, съставът ще бъде транспортиран до България за тестове в реални условия по линии 1 и 4, като се очаква от фирмата производител да бъдат готови и с втория влак в началото на месец октомври тази година. 

