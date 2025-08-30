Александровден е. Патриархът ще се включи в тържествената литургия в София
На 30 август Българската православна църква отбелязва Александровден. Празникът днес чества пренасянето на мощите на Св. Александър Невски. Александров ден има още 2 пъти в годината - на 23 април и на 23 ноември. Православната църква почита и паметта на Св. Александър.
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще се включи в тържествената света литургия в патриаршеския храм "Свети Александър Невски". Посрещането на патриарха е в 9:00 часа, а началото на светата литургия - в 9:30 часа.
Имен ден празнуват носещите имената Александър и Александра и техните производни - Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо и Сашка.
Името Александър е с гръцки произход и означава мъжествен, защитник на мъжете. Според националната статистика то е сред предпочитаните имена за новородените у нас.