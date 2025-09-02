Жалба срещу новия формат на Националното външно оценяване след VII клас внесе в Административен съд - София град пловдивският адвокат Снежана Стефанова, съобщи БНР.

Тя е недоволен родител на седмокласник за учебната 2025/2026 година. Адвокатката атакува Заповед № РД09-2073 на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

"Тази заповед въвежда драстични и необмислени промени в матурите по математика за 7 клас, като ги превръща в интегрирани тестове по математика и всички природни науки (биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, и човекът и природата)", посочи адвокат Стефанова пред националното радио.

От следващата учебна година изпитите по математика от НВО след 7. и 10. клас ще включват интегрални задачи. За решаването им задачи учениците ще използват базовите си знания и умения по природни науки. Целта е задачите да станат по-практични, без да се заучават закони, мотивираха се от просветното министерство.

"Актът е издаден на 26 август 2025 г., дни преди началото на учебната година, което създава пълен хаос и лишава учениците от възможността за адекватна подготовка. Това е грубо нарушение на основни принципи като правната сигурност, предвидимостта и защитата на легитимните очаквания и представлява превратно упражняване на власт, смята адвокат Стефанова.

Тя се надява съдът да разгледа жалбата с приоритет.

