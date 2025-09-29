От 30 септември до 2 октомври ще бъде спряно водоподаването към 10 населени места в област Ямбол, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК). Причината е планов ремонт на помпена станция (ПС) "Козарево", от която се захранват селата от т. нар. група Бакаджик.

Водната криза

Без питейна вода ще бъдат шест села от община Тунджа - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино, Каравелово, също и районът на връх Бакаджик. Мярката ще засегне и жителите на четири села в Стралджанско - Тамарино, Саранско, Каменец и Войника.

Утре водоподаването към черпателния резервоар на ПС "Козарево" ще бъде прекъснато за подготовка на съоръжението за ремонтните дейности. Още същата вечер се очакват затруднения и понижено налягане на водата.

От водоснабдителното дружество посочват, че ремонтът ще приключи в четвъртък, но питейната вода ще потече от чешмите поетапно в различните села, в зависимост от местонахождението и надморската им височина. Пълното нормализиране на водоподаването ще се постигне в рамките на 72 часа от пускане на водата, допълват оттам.

Планираният ремонт включва обновяване на тръби и вътрешна арматура, също и подмяна на помпа. Той е част от инвестиционната програма на ВиК дружеството предвид честите аварии на съоръжението през летните месеци и риска от прекъсване на водоснабдяването на значителен брой потребители.

Преди месец поредна голяма авария остави без вода за едно денонощие жителите на десетте села. Подобни проблеми се наблюдават както през летните, така и през зимните месеци.

Ремонтните дейности по съоръженията, обслужващи водоснабдителната група около връх Бакаджик, започнаха в средата на септември. Тогава се работеше по помпената станция край село Окоп. Три от старите и амортизирани съоръжения при водочерпните кладенци вече са заменени със съвременни енергийно ефективни потопяеми помпи.

