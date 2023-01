Прокуратурата и МВР влязоха тази сутрин в офисите на компанията за търговия с криптовалута в цял свят "Нексо". Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и ръководителят на отдел "Киберпрестъпност" Светослав Василев разкриха на брифинг, че разследват организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.

В рамките на мащабната международна операция е установено, че един от клиентите на криптобанката финансирал терористични актове, "Нексо" действала чрез "кухи фирми", а за последните 5 години през нея като оборот са минали над 94 милиарда долара. Дейността на фирмата се ръководела от България и организаторите ѝ също били българи.

Един от тях е бившият депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев, който е съосновател на криптоплатформата и директор на няколко от нейните дружества. По информация на БНТ той и съдружникът му Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година, когато върху "Нексо" са паднали обвинения за измама от прокурорите на 8 американски щата. Според обществената телевизия синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев, в момента е на разпит по случая като свидетел, тъй като е представлявал криптобанката през 2018 година, след което я е напуснал и е завел дела срещу другите съоснователи.

Имената на още две лица, свързани с "Нексо", са Калин Методиев - финансов директор, и Сокол Янков - представляващ компанията до 2019 година.

В акаунта на "Нексо" в Twitter в поредица от публикации, написани малко след началото на специализираната акция, че "винаги си сътрудничат със съответните органи и регулатори", а в един от туитовете описват операцията като "регулаторни репресии срещу крипто, които в корумпираните държави граничат с рекетиране".

Unfortunately, with the recent regulatory crackdown on crypto, some regulators have recently adopted the kick first, ask questions later approach. In corrupt countries, it is bordering with racketeering, but that too shall pass. 6/