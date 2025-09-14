Кабинетът "Желязков"

Правителството "преряза лентата" на цялата магистрала "Европа", която вече е в експлоатация.

Премиер и министри откриха последния участък от аутобана, с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Финансираонето на трасето е с европейски средства.

Заедно с Росен Желязков на церемонията за пускането на магистралата присъства и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, регионалният министър Иван Иванов, министърът на външните работи Георг Георгиев, шефът на комисията по регионално развитие в парламента, ексминистър на МРРБ, Николай Нанков и ръководството на АПИ.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина").

Така по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София вече ще се пътува по магистрален път. От Северната тангента в София трафикът се преразпределя по автомагистралите "Хемус" и "Тракия".

Магистралата е първата у нас, която свързва две граници. Последният участък от АМ "Европа" между Сливница и Софийския околовръстен път е дълъг 16,5 км.

Снимка: БТА

"По тази магистрала символично заведохме България в Еврозоната и Шенген", коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който присъства в качеството си на бивш премиер, по чието време е започнало реализирането на инфраструктурния проект. Борисов не пропусна да отбележи равносметката - с три години закъснение аутобанът ни струва 50% по-скъпо. И обвини за това управлението на ПП-ДБ.

Премиерът Росен Желязков посочи завършването на аутобана като нагледен пример за това как е нужно правителството да бъде редовно, за да има предвидимост на инфраструктурните обекти.

Снимка: БТА

"Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси, не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот", коментира премиерът, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

Желязков припомни, че когато са откривали магистралата до Ниш, "бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие".

Снимка: БТА

"Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години години", добави премиерът. "Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи", коментира той по повод предстоящия вот на недоверие.

Снимка: БТА

По думите му активно продължава още строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ“Хемус“.

Снимка: БТА

