Макар и през десетки и дори стотици хиляди години, в района на днешния остров Санторини периодично има големи вулканични изригвания. На фона на над 555-те земетресения в последните дни с магнитуд от 3 до над 4 по Рихтер, двеста от които - подводни, се появиха и прогнози, че това е възможно да се случи отново. С каква вероятност и в какъв мащаб може да се "събуди" вулкан там и какви са сценариите на експертите, коментират гръцки специализирани и новинарски издания, докато мнозина вече напуснаха островите с фериботи и самолети, притеснени от трусовете. У мнозина от тях още е жив страхът от клокочещата под земята магма в началото на миналото десетилетие, когато изригването се размина, но учени и до днес продължават да следят процесите там.

Междувременно властите официално наложиха евакуация и засилено наблюдение, докато оценяват ситуацията, съобщи "Катимерини". Те разположиха и спешни спасителни екипи и затвориха училищата на островите Санторини, Анафи, Иос и Аморгос до петък. "Наблюдаваме ситуацията отблизо, но на този етап няма причина за паника", отбеляза Ефтимиос Лекас, водещ гръцки сеизмолог. "Въпреки че тези земетресения са обезпокояващи, те не са индикатор за предстоящо вулканично изригване или катастрофално събитие", твърди експертът.

Вулканична зона

Геологически Санторини лежи върху предвулканичен фон, който е покрит в по-голямата си част от продукти на изригвания, пише гръцкото издание topoguidе. Голяма част от острова е съставена от вулканични скали (пирокласти, лава и теранска пръст).

Вулканизмът там започва преди 2 милиона години с изтичането на лава от района, в който днес е полуостров Акротири, и, наред с други земни форми, се образуват местните острови.

В северната част на Санторини преди 500 000 години се е образувал големият вулкан Перистерия. По същото време по-малки вулканични центрове били активни на юг в Палос, Кокини Паралия и Кокинопетра, образувайки пепелни конуси.

Преди 300 000 години е възникнал основният вулкан на Тира, приблизително в центъра на сегашната калдера. (Калдерата е вулканично образувание, получено при срутване на кратера навътре. Дълбочината ѝ може да стигне до няколкостотин метра, а диаметърът - 10 - 20 км - бел. ред.). Излятата лава обединява предишните вулканични центрове в един остров.

Този цикъл се затваря преди около 200 000 години с образуването на първата калдера.

Последното голямо вулканично изригване в Санторини е станало преди 3600 години. По време на т. нар. минойското изригване шестдесет милиона кубически метра еквивалентна суха магмена скала под формата на гореща пемза и пепел били изхвърлени във въздуха на височина 36 км над района, покривайки трите острова (Тира, Тирасия и Аспрониси).

Отнесена от ветровете на изток, вулканичната пепел се е разпространила в източното Средиземноморие и Мала Азия. Следи от нея са открити дори в ледниците в Гренландия, а ефектите от вулканичната зима, причинена от пепелта с понижение на температурата от 1-20 C, са регистрирани върху стволовете на дървета в САЩ и Азия. Твърдите частици и газовете, изхвърлени от вулкана, създават голяма празнина, в чиято централна част вулканичният конус се срутва, създавайки днешната калдера. В резултат на това са възникнали огромни приливни вълни, които залели бреговете на Егейско море и източното Средиземноморие, пише topoguidе.gr.

Вулканични изригвания, макар и не в такъв мащаб, са били регистрирани и през 1950-а, а в периода между 2011 г. и 2012 г. Санторини преживява поредна сеизмична активност, свързана с движението на магмата под повърхността, но не последва изригване.

Каква е ситуацията с днешна дата?

"Никога досега не сме виждали подобно явление", заяви след над 555-те земни труса в последните няколко дни директорът в Института по геодинамика в Атина д-р Танасис Ганас пред iefimerida.

Сега има два сценария, обяснява той: "Или ще имаме поредица от земетресения с магнитуд между 4 и 5 на скалата на Рихтер, която ще се развива в продължение на месеци, за да се успокои, или ще имаме голям трус, който може да причини цунами, свлачища и дори изригване на вулкан. Така че ние се готвим и за двата сценария."

Във всеки случай трябва да има готовност за неблагоприятния сценарий, смята гръцкият учен, а държавата трябва да се подготви по подходящ начин дори за евентуално изригване на вулкана, за да защити гражданите. В тази рамка бяха обявените вчера и днес мерки, добави геофизикът.

"Никога преди не сме виждали този феномен. Необичайно е да има 37 земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер в рамките на два 24-часови периода. Това е голяма ескалация на сеизмичната активност в района. Сама по себе си тя поражда опасения защо се случва и ние се опитваме да обясним това с всички данни, с които разполагаме. Всичко е възможно, не изключваме нищо и затова сме в постоянни срещи", подчертава Танасис Ганас.

Както изяснява директорът на изследванията в Атинския геодинамичен институт, в региона има активни вулкани като Санторини и Колумбос, и останалите по-малки вулканични центрове между Колумбос (подводен вулкан на 8 км североизточно от Санторини) и Анидрос.

В тази зона, която е около 15 километра, има още 12 кратера, които са активни и остават в състояние на рецесия.

"През 2011-2012 г. за около 12 месеца имахме огнище, което се повтаря от август 2024 г. до днес. Използвайки специални методи, ние картографирахме деформация, разположена в северната част на калдерата. Разстоянието между Камена и Фира се увеличава, което означава, че Фира се отдалечава на изток, а в същото време Оя и Тирасия се издигат. Това явление започна миналото лято и продължава. И така, влязохме в нова активност на вулкана и паралелно с нея имаме и сеизмична активност на около 20 км. североизточно от Санторини, на остров Анхидро", уточнява д-р Ганас.

Добрата новина: Не се очаква трус над 6 Рихтер

Последното силно земетресение в района е станало през 1956 г. с магнитуд около 7,5. Днес учените смятат, че нов мощен трус - ако се случи - няма да надхвърли 6 по скалата на Рихтер.

"Разломите на морското дъно между Аморгос и Санторини имат дължина. Дължината на разлома определя неговия потенциал. Има разчети, че земетресение над 6 по Рихтер няма да имаме. Но може да има земетресение между 5 и 6 по скалата на Рихтер", отбелязва експертът.

Танасис Ганас заключава: "От научна гледна точка не може да има уверение или сигурност в момента. Това, което можем да кажем, е че не трябва да има паника. Жителите са получили инструкции от Гражданска защита и е разпространена информация. Имаме нужда от спокойствие. Жителите не трябва да слушат слухове. Ще видим как ще се развие явлението и ще действаме съответно."

Проф. Лекас: Тази сеизмична активност, която се развива, няма връзка с вулканичните центрове и дейност, която следва собствения си ритъм

От своя страна водещият гръцки сеизмолог професор Ефтимиос Лекас подчерта пред iefimerida.gr, че сеизмичната активност, която в момента се развива близо до Аморгос, остава неотслабваща и включва по-големи величини от вчера.

"Честотата на сеизмичните вибрации се е увеличила до известна степен, без това да означава, че те достигат пик в данните. Общото наблюдение е, че тези явления могат да продължат още няколко дни, може би дори няколко седмици. "Тази сеизмична активност, която се развива, няма връзка с вулканичните центрове и с вулканичната дейност, която следва собствения си ритъм", добави Лекас.

Запитан дали сеизмичната активност може да повлияе на вулкани като Колумбос, професорът подчерта, че може косвено да го повлияе, но това не означава, че ще активира вулканите. "Сеизмичната активност, която се развива на няколко километра, може да повлияе на стабилността на склоновете в Колумбос, причинявайки малки свлачища и увеличаване на мътността на водата. Това обаче по никакъв начин не означава, че ще се активират вулканите, било то Калдера или вулкана Колумб", посочи той, като добави, че сеизмичната активност има тектонични характеристики.

Както обясни проф. Лекас, особеното на тази сеизмична последователност е, че досега не е наблюдавано основно земетресение. "Не е задължително да очакваме нещо по-голямо", отбеляза той, прогнозирайки, че трус с магнитуд 6 "поне за мен, моето лично възприятие, е, че това е най-екстремният сценарий, който ще има много малък шанс да се сбъдне".

Санторини: Над 550 земетресения през последните 24 часа

"Регистрирани са над 555 земетресения с магнитуд до 5. Те са концентрирани приблизително на 25 километра североизточно от Санторини", отбелязва Европейският средиземноморски сеизмологичен център, представяйки графика на земетресенията.

The region of #Santorini #Greece has been experiencing significant seismic activity over the past few days, here is the time history. pic.twitter.com/a0FlEkWWbJ