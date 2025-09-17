Кой е прав в спора за "Райнметал"? | Днес.dir.bg
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ
Може би това е поредният подарък. Не знам, не съм бил на тази среща, за да кажа какъв е сигналът. Знам, че от пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам, вече е даден на службите, така че да го гледат. А иначе, всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане. Да подплаши инвеститорите. Предполагам, това е и целта. Да видим.
Румен Радев, президент на България
Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиции. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Така че нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил.
Кръстосан огън
Кой е прав в спора за "Райнметал"?
