17.09.25

Кой е прав в спора за "Райнметал"?

Кръстосан огън

Кой е прав в спора за "Райнметал"?

17.09.25 | 105 гласа
Снимки в колаж: iStock by Getty Images и БТА
Бойко Борисов, председател на ГЕРБ

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ

Може би това е поредният подарък. Не знам, не съм бил на тази среща, за да кажа какъв е сигналът. Знам, че от пет години ние от ГЕРБ нямаме никакво влияние върху ВМЗ, за да коментирам какъвто и да е сигнал. Предполагам, вече е даден на службите, така че да го гледат. А иначе, всички опити да не се случи тази инвестиция, включително и от този партиен лидер, защото той не се държи като президент, а като партиен лидер, е да не стане. Да подплаши инвеститорите. Предполагам, това е и целта. Да видим.

Румен Радев, президент на България

Румен Радев, президент на България

Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България и го убедих да инвестира тук, защото наистина България предлага прекрасни възможности за инвестиции. Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Така че нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби, за нередности, съм длъжен да реагирам, както винаги съм го правил.

24% гласували: 105 76%
