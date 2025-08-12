По-малко от една трета смятат, че да си богат, е да си успял в живота

1299 Снимка: iStock by Getty Images

Според младите хора в България основните фактори, които правят един човек успял в живота, са четири - да създаде добро семейство, да има високоплатена работа, да е високообразован и да има много приятели. Семейството е най-важно за 70,6% от младежите, заплащането - за 56 на сто, образованието - за 48,2%, приятелствата - за 42,5%.

Това показва проучване на Библиотечно-информационния и изследователски парламентарен център на тема "Възможности за заетост и кариерно развитие на младите хора от различни региони на страната, както и съчетаване на професионалния и семейния живот".

Данните са от национално проучване, проведено по метода на полустандартизираното интервю, в периода 21 май-5 юни 2025 г. Реализирани са 1059 интервюта с български граждани на възраст между 15 и 35 години в цялата страна.

Според сондажа на изследователското звено на Народното събрание успял човек е богатият за по-малко от една трета от младите - 30,7%. А че успелият е този, който има власт над другите, са на мнение едва 8,1%.

И докато съмненията доколко парите и властта са заслужени, са традиционни, в епохата на социалните мрежи прави впечатление делът на младите, според които един човек е успял, ако е харесван от другите - 22%.

Анкетата е провеждана със сходни въпроси и преди 5 години и сравнението показва, че нагласите на младите българи са устойчиви. Значението на доброто семейство е намаляло само за 1,5% от анкетираните спрямо ноември 2020 г. За 5,9 на сто е намаляла важността на високата заплата, за 1,5% - на многото приятели, за 0,6% - на богатството, за 3,4% - на властта. Важността на харесването от другите се е увеличила само за 1,6%, а най-голямо увеличение е регистрирано за високото образование - за 6,7% от младежите.

Графикa: Библиотечно-информационен и изследователски парламентарен център

"Възприемането на семейната среда като особено важен фактор за изграждането на положителна житейска нагласа, е ясно изразено при млади хора в преходни периоди - като навлизане на трудовия пазар, създаване на партньорства или избор на професия - обясняват анализаторите и уточняват - Социално-демографският профил на младежите, участвали в проучването обаче показва, че към момента създаването на добро семейството е критерий за постигането на успех в живота предимно сред респондентите, които вече са създали собствено семейство, на възраст между 26 и 35 години и с доходи по-високи от средните за страната."

Започването на високо платена работа е значим фактор за благополучие сред анкетирани, имащи намерение да сменят професията си в близко бъдеще, с ниски доходи или разчитащи на издръжка от друг човек (родител или партньор), без собствено жилище и на възраст до 18 години, показват данните на сондажа. "Много от тези млади хора се сблъскват с трудности при реализирането на своите амбиции, като например високи разходи за жилища, несигурност на работните места и неотговарящо на представите им заплащане", обясняват още анализаторите.

Осигуряването на добро образование е важно за анкетираните на възраст между 18 и 25 години, хората, които вече имат висше образование, както и младежите с доходи по-високи от средните за страната.

"Особена тежест на образованието придават хората, които имат намерение да повишат образователната си степен. Повече от половината (58%) от младежите, които посочват, че ще продължат да учат в България, и две трети от онези, които ще продължат подготовката си в страна от ЕС, са на мнение, че образованието е важна предпоставка за постигане на успех. Придобиването на подходящо образование и/или преминаването на обучения все повече се разглеждат като ключови инструменти за подготовка и успешен преход към пазара на труда", обясняват парламентарните експерти.

Наличието на приятелска среда е основен критерий за личен успех според най-младите респонденти на възраст до 18 години и според хората с високи доходи.

"Нарасналата, макар и слабо, роля на одобрението на околните в съзнанието на младите хора вероятно е израз на все по-рано навлизащите в техния живот социални медии. Публичното одобрение под формата на лайкове, брой последователи и позитивни коментари се превръща в ежедневна форма на социално утвърждаване", тълкуват данните анализаторите.

"Намаляващата стойност на властта като символ на успех може да се тълкува двояко. От една страна, това би могло да означава, че съвременните младежи все по-малко възприемат властта като морално легитимен или желан път към успех, а в йерархията на ценностите им по-високо са поставени семейството, личната автономия и социалната полезност. От друга страна, подобна нагласа може да отразява засилено недоверие към институциите, политическата власт или авторитарните модели на управление", признават от изследователското звено на законодателната власт.

Сходни нагласи показват отговорите на същия въпрос, но в първо лице: "Вие лично какво бихте искали да постигнете в живота си, за да можете да се наречете успял човек?". Той е поставен в анкетата като открит, без зададени отговори, и с възможност за даване на повече от един, като са представени тези, които са събрали повече от 4 на сто.

Графикa: Библиотечно-информационен и изследователски парламентарен център

Почти половината (48,3%) от младежите са посочили, че биха искали да създадат стабилно семейство с деца. На второ място младите хора са поставили със съизмерими дялове професионалното развитие (39,4%) и желанието за високи доходи (34,4%). Третата съществена цел на българските младежи е получаването на добро образование, посочено от 15% от интервюираните.

Младежкият оптимизъм е все по-силен според отговорите на въпроса "Как бихте оценили Вашите лични шансове за успех в живота?". 43,1% смятат, че имат добри шансове (2,9 на сто повече отпреди 5 години), 32,4% смятат, че имат всички шансове (3,6% повече). Като "средни" оценява шансовете си всеки пети, а като малки или никакви - почти никой."

Графикa: Библиотечно-информационен и изследователски парламентарен център

