Ирина Аткова е призната за виновна за измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв., може да обжалва присъдата

18543 Снимка в колаж: Getty Images, фейсбук/Dir.bg

Бившата банкерка Ирина Аткова, източила милиони от сметките на футболната звезда Мартин Петров, е осъдена на 15 години затвор, конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години, съобщиха от прокуратурата.

В петък по обвинение на Софийска градска прокуратура (СГП) е постановена присъда от Софийски градски съд (СГС), с която подсъдимата е призната за виновна в извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв.

Задълженията на Аткова в столичен клон на банка се състояли в експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи. Оперирането със средства на клиента било извън правата и задълженията ѝ. Мартин Петров бил клиент на банката, а тя била негов личен банкер. Той бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и Аткова, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

До 2017 г., докато Петров играе в Испания и Англия, той отивал до банката при редките си завръщания в България. Обвиняемата обикновено с него, когато той теглел пари на каса и казвала на касиерите какво да правят. Правело впечатление поведението на близост с футболиста, което обвиняемата демонстрирала пред колегите си.

Възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. обвиняемата отправила предложение към Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ. За тази цел той ѝ издал пълномощно. Искал обаче да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова решила да отклонява средства от сметките на Петров към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така, за около 5 години и половина, чрез съставяне и използване на неистински документи, в това число и електронни (нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод), както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента), заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това обвиняемата направила 52 пъти.

Отделно от това, за времето от 3 април 2012 г. до 16 март 2016 г., с цел да набави за себе си имотна облага, заблудила различни банкови служители, че е помолена от Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано "нареждане-разписка". Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на футболиста имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв.

Пред съда е проведено съдебно следствие по общия ред чрез събиране и проверка на приобщените в хода на досъдебното производство доказателства.

Присъдата на СГС подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Сагата започна официално в края на 2017 г. Тогава, на 17 ноември, Мартин Петров подава жалба, след като три месеца по-рано, на 18 август, случайно разбира за измамата.

Шокът идва при рутинно посещение в банков клон, когато футболистът установява, че трудовият договор на неговия "личен банкер" Ирина Аткова е прекратен цели 10 месеца по-рано. Въпреки уволнението си, през цялото това време тя е продължавала да поддържа контакт с него и да му предоставя фалшиви документи и извлечения за състоянието на сметките му, поддържайки илюзията, че всичко е наред.

Мартин Петров изрази огорчението си в изявление пред в-к "Труд" от ноември 2017 година:

"Да, за съжаление тази афера е факт. Не мога да повярвам, че подобно грабителство може да се случи и то в държава от Европейския съюз. Изкарах парите си в чужбина, честно и пред очите на света, но ги вложих у нас. И... ето сега какво ме застигна. [...] Надявам се [...] да помогнат накрая да има справедливост. Друга развръзка ще е срам за страната ни."

