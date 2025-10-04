Двама криминално проявени са задържани в района на плажа на ваканционно селище "Елените", . Това съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Бургас старши комисар Владимир Маринов.

В мъжете, които са от Свети Влас, са открити 4500 евро, ключове от стаи, лаптопи, парфюми и скъпи дрехи. 

"Купюрите бяха големи - по 200 и 500 евро, като банкнотите бяха сравнително нови. Отделно в непосредствена близост до тях имаше куфар с два лаптопа, скъпи парфюми и дрехи. Образувано е досъдебно производство и ще се извършват процесуално-следствени действия", добави комисар Маринов. 

В ход е засилена охрана на пострадалия от водната стихия район от eкипи на полицията и жандармерията. Патрули обхождат периметъра през деня и в тъмните часове на денонощието, а на входа на курорта има контролен пункт, където се извършват проверки на влизащите в курортното селище. 

Малко по-рано пък морето в Царево се напълни с хора, събиращи столевови банкноти, след като отнесеният от стихията сейф със злато и пари се разби край понтона. 

Металната каса е собственост на местен жител, чийто е най-големият автосервиз в курортното градче. Той държал голяма сума пари и злато в сейфа, тъй като смятал, че това е най-сигурното място. В петък рано сутринта обаче двуметровата приливна вълна буквално отнесла цялото офис оборудване на фирмата, включително и голямата метална каса.

Бедственото положение в общините Несебър и Царево остава в сила. Разчистването на терените продължава и утре.

