Президентът Румен Радев подписа указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът Радев

Президентът възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи. 

На 27 август 2025 г. Министерският съвет предложи на президента да назначи главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на МВР.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов аргументира предложението за поста така: 

"Смея да твърдя, че в последните близо 8 месеца, откакто работим заедно и той изпълнява длъжността с г-н Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението като на МС, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на МВР".

Кабинетът предложи на Радев да назначи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
В същото време опозиционни партии и граждански организации твърдят, че назначението е повлияно от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Кой е Мирослав Рашков?

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) - Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция "Национална полиция", първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР - София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор "Изпиране на пари" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" - МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които "Почетен медал" и "Почетен знак на МВР - ІІІ степен", "Почетен знак на МВР - II степен" от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.

