Гръцката полиция залови голямо количество марихуана и метамфетамини, влезли от България, съобщава БНР.

Наркотиците са открити в лек автомобил при проверка на граничния пункт "Кастаниес" на сухопътната граница с Турция. Преди това колата е влязла в Гърция от България.

Гърция и Германия разбиха канал за кокаин в Европа, пренасян с камиони, регистрирани в България
Виж още Гърция и Германия разбиха канал за кокаин в Европа, пренасян с камиони, регистрирани в България

Властите не са имали предварителна информация за автомобила, като специалният тайник е открит чрез обучено куче. Вътре митничарите намират 20 килограма канабис и един килограм и половина синтетичен наркотик под формата на кристали.

Властите посочват, че шофьорът не е грък, но не уточняват дали е български гражданин. Арестуваният е предаден на прокуратурата в град Орестиада.

ИЗБРАНО
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес? Лайф
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес?
4294
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години! Корнер
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години!
32607
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026 Бизнес
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026
3433
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция IT
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция
7764
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените Impressio
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените
653
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии URBN
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
1179
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги" Trip
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги"
2334
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава Вкусотии
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава
1131