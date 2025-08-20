Със заповед на главния секретар на МВР е сменен началникът на сектор "Пътна полиция"  в Областната дирекция в Кюстендил Радослав Боюклийски, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

Боюклийски е преназначен на длъжността началник на полицейския участък в Невестино, към районното управление в Кюстендил.

Мотиви за преназначаването официално не се съобщават.

Според информация на БНР преназначаването на Радослав Боюклийски е заради резултатите по пътната безопасност в региона, за административни нарушения в екипа на звеното и други критики към работата му.

Вътрешният министър смени шефа на столичната "Пътна полиция"
Виж още Вътрешният министър смени шефа на столичната "Пътна полиция"

Функциите на началник сектор "Пътна полиция" - ОДМВР ще изпълнява старши инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора, съобщиха още от МВР.

Досегашният началник на полицейския участък в Невестино, инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група Териториална полиция "Контрол над общоопасните средства" към отдел "Охранителна полиция" на ОДМВР в Кюстендил.

ИЗБРАНО
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки) Лайф
Вижте бляскавата сватба на Мария в Корфу (снимки)
22158
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата Корнер
Роналдо и компания повалиха шампиона и ще играят финал за Суперкупата
5065
Кога ще се появи дигиталното евро Бизнес
Кога ще се появи дигиталното евро
3046
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ? IT
Това ли ще е новият боен самолет на флота на САЩ?
7926
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците! Impressio
Клифърд Саймък: Харесвам загубеняците!
3509
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео) Trip
На километри от океана: Да се гмурнеш под улиците на Будапеща (снимки/видео)
7938
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето Вкусотии
4 нестандартни начина да използвате котидж сиренето
837
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"? Zodiac
Те осъждат, без да казват нищо. Кои зодии знаят как да мълчат "шумно"?
807
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва" Времето
За пореден път "Гълфстрийм спира, Европа замръзва"
5974