Смениха началника на "Пътна полиция" в Кюстендил
Радослав Боюклийски е понижен със заповед на главния секретар на МВР
Със заповед на главния секретар на МВР е сменен началникът на сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция в Кюстендил Радослав Боюклийски, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.
Боюклийски е преназначен на длъжността началник на полицейския участък в Невестино, към районното управление в Кюстендил.
Мотиви за преназначаването официално не се съобщават.
Според информация на БНР преназначаването на Радослав Боюклийски е заради резултатите по пътната безопасност в региона, за административни нарушения в екипа на звеното и други критики към работата му.
Функциите на началник сектор "Пътна полиция" - ОДМВР ще изпълнява старши инспектор Георги Велинов, който е началник на група в сектора, съобщиха още от МВР.
Досегашният началник на полицейския участък в Невестино, инспектор Емануил Найденски е преназначен на длъжността началник група Териториална полиция "Контрол над общоопасните средства" към отдел "Охранителна полиция" на ОДМВР в Кюстендил.