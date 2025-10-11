От СДВР отчетоха спад в кражбите на автомобили в столицата с 48 % в сравнение с предходните години

821 Снимка: БТА

При акция на служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) днес са задържани двама души за кражба на накити и автомобил, каза на брифинг пред медиите Николай Пелтеков, началник сектор "Престъпления, свързани с моторни превозни средства" към СДВР.

Двамата са известни на полицията, единият е на 44 години, по прякор "Зъбчето", другият - на 52 години, по прякор "Змея", е лежал в затвора вече.

Работата по случая започнала на 2 октомври, след сигнал от собственик на апартамент в кв. "Надежда", който съобщил в полицията за отнети от дома му златни накити, ключове за автомобила му и отнет самия автомобил, паркиран пред жилищния блок. След упорита работа в рамките на седмица криминалистите установили самоличността на извършителя, криминално проявен.

Снимка: МВР

Специализираната полицейска операция по задържането е предприета днес на обяд в Елин Пелин. Около 13 часа в момент, когато той предлага на друг от града, също известен на полицията, да купи откраднатия автомобил "Фолксваген Джета" с регистрационни табели от друга кола, обявени за издирване.

Снимка: БТА

Задържаният за кражбата на джетата, 52-годишният прякор "Змея" от село в община Елин Пелин, е действал на територията на столицата и в страната. Той е многократно задържан за кражби, проникване в МПС, взломни кражби от жилища и на части и вещи от МПС, за незаконно притежаване на оръжие, осъждан.

Кандидат-купувачът с прякор "Зъбчето" е известен на полицията за вещно укривателство. Двамата са задържани са задържани за срок до 24 часа.

Пелтеков посочи, че е на лице е спад в кражбите на автомобили в София с 48 % в сравнение с предходните години.

Снимка: БТА

Разследването продължава и очакваме да открием още откраднати от тях предмети от предишни престъпления, заяви Пелтеков.

