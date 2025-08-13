557 Снимка: МВР

Служители на Областна дирекция на МВР (ОД на МВР) - Благоевград са унищожили близо два тона канабис, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Унищожени са около 951 канабисови растения с общо тегло около 1795 килограма, открити при съвместни действия, проведени на 12 август, на криминалисти при ОД на МВР-Благоевград, екипи на Главна дирекция "Национална полиция" и Специализиран отряд за въздушно наблюдение при Главна дирекция "Гранична полиция".

Около 890 от растенията, с общо тегло около 1725 килограма, са били засадени в две обособени ниви в гориста местност в землището на село Бельово, община Сандански, а 61 с общо тегло е 70 килограма са намерени в обособена нива в землището на село Чурилово, община Петрич. След направен полеви тест растенията са реагирали положително на канабис и са унищожени на място в присъствието на комисия.

По случаите са образувани досъдебни производства, съобщават още от полицията.

В края на май бяха открити и иззети около 365 грама амфетамин, пише БТА. Веществото бе намерено в плик на 39-годишен благоевградчанин, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.