Откраднаха 20 новоизлюпени костенурчета от спасителен център в Баня, съобщиха от неправителствената организация. 

"На 10 срещу 11 септември от Tortoise Rescue Centre/Спасителен Център за костенурки бяха откраднати 20 новоизлюпени костенурчета, всички на по-малко от година. Моля, ако някъде в Интернет срещнете да се продават новоизлюпени костенурки (около 5 см.) от видовете Geochelone elegans, Stygmochelys pardalis, Centrochelys sulcata, Malacochersus tornieri и Astrochelys radiata изпратете информация за да направим проверка.", написаха от Спасителния център за костенурки на своята фейсбук страница.

"Човекът дойде неканен, разгледа центъра, хареса си ги, а после се върна и отмъкна най-малките... Най-вероятно ще ги продаде, а може и да си ги отглежда като домашни любимци. Вече има опит в отглеждането", добавят оттам.

Крадецът е заснет на охранителните камери, очаква се неговото идентифициране.

Те са подали сигнал и до полицията, като униформените вече работят по въпроса.

Спасителният център за сухоземни костенурки в Баня е създаден да помага на тези диви, но силно уязвими животни. Ежегодно приема, лекува и освобождава болни и ранени костенурки или такива, намерени на нетипични места.

