Брутално насилие между малолетни момичета разследва полицията в град Кула.

13-годишна тийнейджърка нападнала 11-годишно момиче, което ритала, скубала за косата и му удряла шамари, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Насилието е било заснето на видеоклип, а сигнал за него е подал на 11 август социален работник, който го е видял.

Съдът във Видин изпрати във възпитателно училище момчето, нокаутирало връстник
Виж още Съдът във Видин изпрати във възпитателно училище момчето, нокаутирало връстник

В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август. Агресията се е разиграла на детска площадка в градчето, а местен жител е заснел малтретирането на по-малкото момиче. Полицията го е открила, както и очевидци на насилието.

Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура - Видин.

По случая в Кула във вторник е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции, посочват от областната полиция във Видин.

Към момента не се дават подробности за причината за агресията от страна на побойничката.

В края на юни във Видин имаше друг случай на агресия, проявена от малолетен.

Спорът между двете момчета започнал в социалната мрежа ТикТок и ескалира до жестоко физическо насилие в центъра на Видин на 22 юни. Изтекъл в медиите видеоклип от социалните мрежи шокиращо показва как 13-годишното момче нанася брутален удар на 12-годишен ученик на стълбите до заведение. Вследствие на удара, пострадалото дете изпада в безсъзнание и е настанено за наблюдение в болница "Света Петка" във Видин. По информация, преди жестокия инцидент момчетата са се познавали и са имали предхождащ спор, включващ заяждане и размяна на съобщения в чат.

 

С прокурорско постановление 13-годишното момче първо беше приведено в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в София. На 15 юли Районният съд във Видин изпрати 13-годишния тийнейджър във възпитателно училище-интернат за срок от една година.

ИЗБРАНО
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес Лайф
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес
7411
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони Корнер
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони
2869
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
8921
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора IT
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора
4485
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява Impressio
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява
871
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки) Trip
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки)
2698
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
5465
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
992
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
560