Малолетна рита, скуба и удря шамари на 11-годишно момиче на детска площадка в Кула
Тийнейджърката, малтретирала по-малкото дете, е заснета от жител на града, а социален работник подал сигнала в полицията
Брутално насилие между малолетни момичета разследва полицията в град Кула.
13-годишна тийнейджърка нападнала 11-годишно момиче, което ритала, скубала за косата и му удряла шамари, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Насилието е било заснето на видеоклип, а сигнал за него е подал на 11 август социален работник, който го е видял.
В хода на предприетите незабавни действия служителите на реда изяснили, че видеото е било заснето привечер на 8 август. Агресията се е разиграла на детска площадка в градчето, а местен жител е заснел малтретирането на по-малкото момиче. Полицията го е открила, както и очевидци на насилието.
Предстои доклад на материалите по образуваната преписка в Районна прокуратура - Видин.
По случая в Кула във вторник е свикан Координационен механизъм с експерти от компетентните институции, посочват от областната полиция във Видин.
Към момента не се дават подробности за причината за агресията от страна на побойничката.
В края на юни във Видин имаше друг случай на агресия, проявена от малолетен.
Спорът между двете момчета започнал в социалната мрежа ТикТок и ескалира до жестоко физическо насилие в центъра на Видин на 22 юни. Изтекъл в медиите видеоклип от социалните мрежи шокиращо показва как 13-годишното момче нанася брутален удар на 12-годишен ученик на стълбите до заведение. Вследствие на удара, пострадалото дете изпада в безсъзнание и е настанено за наблюдение в болница "Света Петка" във Видин. По информация, преди жестокия инцидент момчетата са се познавали и са имали предхождащ спор, включващ заяждане и размяна на съобщения в чат.
С прокурорско постановление 13-годишното момче първо беше приведено в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в София. На 15 юли Районният съд във Видин изпрати 13-годишния тийнейджър във възпитателно училище-интернат за срок от една година.