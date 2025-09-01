40-годишна гражданка на Република Северна Македония е била арестувана на границата за опит да изнесе незаконно голяма сума, съобщиха от МВР.

Тя пристигнала в петък, 29 август на ГКПП "Гюешево", в лек автомобил "Фолксваген". Граничните полицаи са поискали извършване на съвместна проверка с митническите служители. В пътничката са намерени укрити 89 000 евро. Валутата е била облепена с тиксо под дрехите ѝ.

Арестуваха 14 македонски митничари и полицай по подозрение за взимане на подкуп
Виж още Арестуваха 14 македонски митничари и полицай по подозрение за взимане на подкуп

Тя е задържана, по случая в ГПУ-Гюешево е образувано бързо производство. Уведомена е районната прокуратура.

Паричните средства са иззети с протокол за претърсване и изземване от разследващите полицаи.

Гражданката на РСМ е привлечена като обвиняема. Работата по случая продължава.

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
17647
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия Корнер
Унгарски шедьовър реши дербито и качи Ливърпул на върха в Англия
4683
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант Бизнес
Николай Василев: На този бюджет всичко му е лошо, вървим към румънски вариант
6615
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео) IT
Извънземните способности на смартфона с най-добра камера за 2025 г. (снимки+видео)
13908
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски Impressio
Почина поетът и преводач Кирил Кадийски
6812
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима Trip
Островът боен кораб: Зловещите руини и мрачната история на японския остров Хашима
4346
Домашен сладолед с пъпеш Вкусотии
Домашен сладолед с пъпеш
1009
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
792
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания Времето
Излишъците от вятърните паркове са сериозен проблем във Великобритания
5783