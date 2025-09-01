40-годишна гражданка на Република Северна Македония е била арестувана на границата за опит да изнесе незаконно голяма сума, съобщиха от МВР.
Тя пристигнала в петък, 29 август на ГКПП "Гюешево", в лек автомобил "Фолксваген". Граничните полицаи са поискали извършване на съвместна проверка с митническите служители. В пътничката са намерени укрити 89 000 евро. Валутата е била облепена с тиксо под дрехите ѝ.
Тя е задържана, по случая в ГПУ-Гюешево е образувано бързо производство. Уведомена е районната прокуратура.
Паричните средства са иззети с протокол за претърсване и изземване от разследващите полицаи.
Гражданката на РСМ е привлечена като обвиняема. Работата по случая продължава.
