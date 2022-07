Криптокралицата Ружа Игнатова, която вече е германска гражданка, е включена официално в списъка на Федералното бюро за разследване на САЩ на десетте най-издирвани лица. Тя е единствената жена в листа, съобщиха от бюрото.

ФБР обяви награда от 100 хиляди долара за информация, която би могла да доведе до задържането на родената в България измамничка.

Създателката на пирамидалната схема за продажба на измамническата криптовалута OneCoin се издирва от 2017 година, като за последно е видяна да се качва на самолет от България за Гърция.

Своеобразната пирамида започва да действа през 2014 година и за около 3 години по сметките на Ружа влизат около 4 милиарда долара.

По случая през 2019 година беше задържан брат й - Константин Игнатов, но беше освободен под гаранция на стойност 500 хиляди долара.

Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ