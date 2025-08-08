Хванаха 19-годишна край Велико Търново, седнала зад волана след употреба на 3 вида дрога
Шофьорката е отказала кръвна проба, задържана е, а автомобилът е иззет
19-годишна беше хваната да шофира под въздействието на три вида наркотици, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Водачката от село Беляковец е била установена тази нощ при проверка. При тестовете за употреба на наркотични вещества апаратът отчел положителна реакция за три вида упойващи вещества - кокаин, амфетамин и метамфетамин.
Шофьорката е отказала кръвна проба. Задържана е за срок до 24 часа по Закона за МВР. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.
Три дни по-рано униформени установиха в свищовското село Хаджидимитрово 41-годишен шофьор без книжка, употребил наркотични вещества.
На 4 август пък дрогиран шофьор блъсна възрастно семейство пешеходци в Симитли