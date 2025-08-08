19-годишна беше хваната да шофира под въздействието на три вида наркотици, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Водачката от село Беляковец е била установена тази нощ при проверка. При тестовете за употреба на наркотични вещества апаратът отчел положителна реакция за три вида упойващи вещества - кокаин, амфетамин и метамфетамин.

Прецизират отнемането на колите на пияни и дрогирани шофьори с нови промени в НК
Шофьорката е отказала кръвна проба. Задържана е за срок до 24 часа по Закона за МВР. Автомобилът е иззет. Образувано е бързо производство.

Три дни по-рано униформени установиха в свищовското село Хаджидимитрово 41-годишен шофьор без книжка, употребил наркотични вещества.

На 4 август пък дрогиран шофьор блъсна възрастно семейство пешеходци в Симитли

