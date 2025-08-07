Това ще даде възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност

Автомобилите на пияните и дрогирани шофьори, които подлежат на отнемане, стават "предмет на престъплението". Това следва от публикувания днес от Министерството на правосъдието проект за промени в Наказателния кодекс.

Авторите му посочват, че той е следствие на решението на Конституционния съд от 17 юли 2025 г., с което мнозинството в съда отказа да отмени отнемането на превозните средства на пияни и дрогирани водачи, но обяви за противоконституционни други две разпоредби, които определи като неясни до невъзможност за прилагането им. Сегашните промени в НК са съобразени и с особеното мнение на петима конституционни съдии по същото дело, пише правният сайт "Лекс".

С проекта се предлага да се допълни чл. 53 с нова ал. 2, която да гласи: "В случаите, изрично предвидени в особената част на този кодекс, когато имуществото, което е било предназначено или е послужило за извършване на умишлено престъпление или е било предмет на умишлено престъпление, не принадлежи на виновния, присъжда се неговата равностойност".

"Това допълнение на чл. 53 от НК ще даде възможност на законодателя в случаите, в които предмет или средство на престъплението се явява чуждо имущество, да предвижда в тежест на виновния да се присъжда неговата равностойност... В съответствие с мотивната част на решението на Конституционният съд, ще се спази конституционният принцип на равенство на гражданите пред закона. В противен случай лицата, извършили едно и също по вид престъпно деяние, ще се третират по различен начин единствено според това дали моторното превозно средство е собственост на дееца или на друго лице", се казва в мотивите към проекта.

В тази връзка се предлагат изменения и в разпоредбите на чл. 343, ал. 5 и чл. 343б, ал. 5 от НК. От двата текста отпада изразът "което е послужило за извършване на престъплението" и придобиват следната редакция:

Чл. 343, ал. 5 НК: "В случаите по ал. 3 и 4 съдът може да отнеме в полза на държавата въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина, ако принадлежи на виновния. Когато въздухоплавателното средство, моторното превозно средство, плавателния съд или специалната машина не принадлежи на виновния, се присъжда равностойността му";

Чл. 343б, ал. 5 от НК: "В случаите по ал. 1 - 4 моторното превозно средство се отнема в полза на държавата, ако принадлежи на виновния, а ако липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност. Когато превозното средство не принадлежи на виновния, се присъжда равностойността му".

Авторите на проекта уточняват, че промените целят да се постигне по-голяма яснота за обхвата на разпоредбите и да се облекчат съдилищата при преценката на приложимостта им, за да не възникват предпоставки за противоречива съдебна практика.

Както стана ясно, с решението си от юли Конституционният съд обяви за противоконституционни други два текста от НК - чл. 280, ал. 5 и част от чл. 281, ал. 4. Според тях при извършване на престъпленията каналджийство и трафик на хора се отнема превозното средство, а ако не е собственост на дееца, тогава му се налага глоба в размер на пазарната стойност на автомобила. КС заяви, че двете разпоредби за толкова неясни, че тяхното прилагане не е възможно.

В тази връзка сега се предлага нова редакция, според която превозното средство, послужило за извършване на някое от двете престъпления, да се отнема в полза на държавата, ако принадлежи на виновния, а ако липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата равностойност. А ако поначало превозното средство не принадлежи на виновния - да се присъжда равностойността му.

Така според авторите на проекта двата текста се привеждат в съответствие с чл. 53, ал. 1, буква "а" от Общата част на НК, в която се казва, че се отнема в полза на държавата имущество, което принадлежи на виновния и е било предназначено или е послужило за извършване на умишлено престъпление, а когато имуществото липсва или е отчуждено, присъжда се неговата равностойност.

