Гумите на 10 автомобила, паркирани на различни улици в курортното село Спанчевци, община Вършец, са били срязани през миналата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На място е направен оглед от оперативна група на полицията, която е установила, че всичките гуми са срязани по идентичен начин, като вероятно е използван един и същи остър предмет.

На улицата има нова арена за свободен бой и тя се казва паркомясто
Виж още На улицата има нова арена за свободен бой и тя се казва паркомясто

Говорителят на дирекцията в Монтана комисар Йордан Христов съобщи за БТА, че по случая е образувано досъдебно производство и има заподозрян, който засега не е задържан. Той уточни, че в последните години в региона има случаи на срязани гуми на автомобили, но не на толкова много наведнъж.

През 2023 г. столичанин бе задържан, след като наряза гумите на 15 автомобила. Превозните средства били паркирани на улица в района на ж.к. "Люлин" 6.

ИЗБРАНО
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки) Лайф
Светът се прости с Клаудия Кардинале под звуците на "Имало едно време на Запад" (снимки)
20592
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои Корнер
"Шампиони в сърцата": България приветства волейболните си герои
32260
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ Бизнес
Станков: Американска банка е готова да ни даде $8 млрд. за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“
10994
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна IT
Какво могат ракетите "Томахоук" и защо са важни за Украйна
24345
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас Impressio
Днес Краля на валса Андре Рийо отбелязва 76-години, а през февруари идва за осми път у нас
777
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok" URBN
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
2583
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите? Trip
Кои са най-красивите европейски алтернативи на Малдивите?
1676
Да посрещнем гостите по арабски Вкусотии
Да посрещнем гостите по арабски
631
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех Zodiac
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
2273
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид Времето
Дърветата в Амазония увеличават размера си заради повишаващите се нива на въглероден диоксид
335