Гумите на 10 автомобила, паркирани на различни улици в курортното село Спанчевци, община Вършец, са били срязани през миналата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
На място е направен оглед от оперативна група на полицията, която е установила, че всичките гуми са срязани по идентичен начин, като вероятно е използван един и същи остър предмет.
Говорителят на дирекцията в Монтана комисар Йордан Христов съобщи за БТА, че по случая е образувано досъдебно производство и има заподозрян, който засега не е задържан. Той уточни, че в последните години в региона има случаи на срязани гуми на автомобили, но не на толкова много наведнъж.
През 2023 г. столичанин бе задържан, след като наряза гумите на 15 автомобила. Превозните средства били паркирани на улица в района на ж.к. "Люлин" 6.
