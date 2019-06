Парашутистът, който загина по време на скок на многонационално учение на НАТО Swift Response 19 край Чешнегирово, е подофицер Патрик Лабри от 2-ри полк на Кралската канадска конна артилерия, потвърди началникът на канадския генерален щаб генерал Джонатан Ванс.

“On behalf of every member of the CAF, I would like to offer my sincere condolences to the family, friends and colleagues of Bombardier Patrick Labrie, who died on a training exercise yesterday in Bulgaria. Our thoughts are with them during this difficult time.” - JV