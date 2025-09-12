Военен дрон изплува на плажа в Бургас (снимки)
Очаква се екип на военните да пристигне, за да установят произхода на летателната машина
Военен дрон е изплувал на плажа в Бургас, съобщава БНР. Според старши спасителя на Северния плаж Петър Русев машината е забелязана в неохраняема зона на плажната ивица, в посока Солниците.
Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията.
Предметът е изплувал на плажната ивица, а мястото е било отцепено.
По информация на местната медия "Флагман" липсва цялата задна част на дрона и дясното крило, което означава, че е много вероятно да е бил свален от вражески огън.
Информация за дрона се появи и в няколко канала в "Телеграм", където се посочва, че машината е украинска - разузнавателен безпилотен авиационен комплекс "Сич".
Няма опасност за хората, уточняват от полицията.
Малко по-късно от Министерството на отбраната съобщиха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас.
След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас, добавят от МО.
Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.