Очаква се екип на военните да пристигне, за да установят произхода на летателната машина

6476 Снимка: Министерство на отбраната

Военен дрон е изплувал на плажа в Бургас, съобщава БНР. Според старши спасителя на Северния плаж Петър Русев машината е забелязана в неохраняема зона на плажната ивица, в посока Солниците.

Сигналът за плаващ в морето съмнителен обект, наподобяващ дрон, е подаден около 9:36 часа тази сутрин, посочват от полицията.

Предметът е изплувал на плажната ивица, а мястото е било отцепено.

Скрийншот: 24 часа

По информация на местната медия "Флагман" липсва цялата задна част на дрона и дясното крило, което означава, че е много вероятно да е бил свален от вражески огън.

Снимка: Министерство на отбраната

Информация за дрона се появи и в няколко канала в "Телеграм", където се посочва, че машината е украинска - разузнавателен безпилотен авиационен комплекс "Сич".

Няма опасност за хората, уточняват от полицията.

Малко по-късно от Министерството на отбраната съобщиха, че специализиран екип от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили (ВМС) е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране на безпилотния летателен апарат, изхвърлен от морето на Северния плаж на Бургас.

Снимка: Министерство на отбраната

След извършено разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. С разрешение на началника на Щаба на ВМС, специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база Бургас, добавят от МО.

Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещите действаха по искане от областния управител на Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната.

