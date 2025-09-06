В момента на удара 19-годишният младеж е карал с над 90 км/ч в градската част

7435 Снимка: БТА

Окръжна прокуратура - Разград внесе обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа с три жертви на 6 юли през нощта в Разград.

Докато управлява автомобила на своя баща, 19-годишният водач губи контрол над превозното средство и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътното платно.

В момента на удара там се намират трима мъже - на 64, 62 и 58 години, които загиват на място в резултат на катастрофата.

19-годишния Н.Д. ще отговаря за причиняване на смърт на три лица при управление на моторно превозно средство с превишена скорост - с над 20 км/ч над разрешената в населено място.

Автотехническата експертиза, назначена по време на разследването, установява, че автомобилът се е движил с над 90 км/ч в зона с ограничение от 50 км/ч - превишение с повече от 40 км/ч.

Тестовете, извършени на място, показват, че водачът не е употребил алкохол или наркотични вещества. Това е потвърдено и от химическите експертизи на взетите кръвна проба и урина.

Според Наказателния кодекс, ако бъде признат за виновен, го грози наказание "лишаване от свобода" от 10 до 15 години.

Разследването е приключено в изключително кратки срокове, посочват от Окръжната прокуратура. В хода му са извършени множество процесуално-следствени действия, включително разпити на свидетели и изготвяне на редица експертизи.

Събрани са всички необходими доказателства за приключване на досъдебната фаза и предаване на делото в съда. Предстои Окръжният съд в Разград да насрочи първото заседание по делото в следващите дни.

