23-годишният шофьор, който вчера помете и уби пешеходка на тротоар в Лом, има книжка от 4 години и 7 глоби за извършени нарушения през този период, съобщи bTV. 

Войната по пътищата

Тежката катастрофа стана около 9 часа на улица "Латинка" в квартал "Момин брод", който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на крайдунавския град. При изпреварване на камион водачът на лекия автомобил не успял да овладее колата, която излетяла от пътното платно, преобърнала се, ударила се в дърво и се качила на тротоара. Там превозното средство помело ходещата жена и окончателно спряло в оградата на къща.

69-годишната ломчанка е загинала на място.

Местните жители настояват за спешни мерки и излизат на протест. В участъка от улицата, където става инцидента, само от началото на годината са измерени близо 200 превишения на скоростта. По думите на живущите в района се кара с бясна скорост и никой не спазва ограничението от 40 км/ч. Притеснителното е, че в района има автобусна спирка, на която редовно чакат ученици от града.

"Жената се е прибрала от една година тука, в тоя квартал има наследствена къща – да се усамоти, да живее малко по-спокойно старините си, и накрая", заяви Росен Русинов.

"За мен е абсолютно безобразно в 21 век това да продължава да се случва и хората да умираме по тротоарите като кучета. Мен ме е страх! Аз никога не минавам със своето дете по главния път, аз винаги заобикалям в задните преки, защото тук е писта, това е състезателна писта!", заяви Снежана Тодорова.

23-годишният младеж е задържан за 24 часа. Първоначалните данни сочат превишена скорост на шофьора, причинил фаталния удар.

"Все още не може да се кажа с каква скорост е карал, но със сигурност е била превишена - при изпреварване на тир колата му е поднесла. За 4 години, в които има книжка, има и 7 глоби за нарушения на пътя", каза главен инспектор Огнян Иванов, началник на "Охранителна полиция" в Лом.

За последните няколко години полицията в Лом е съставила седем акта за дрифтове в този участък. Той е без маркировка и с пропуски по отношение на безопасността, за което от началото на годината до пътната агенция са изпратени две уведомителни писма. Очакват се действия.

