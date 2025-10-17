23-годишният мъж е карал с превишена скорост на улица с ограничение от 40 км/ч

2127 Снимка: Facebook/Европейски център за транспортни политики

23-годишният шофьор, който вчера помете и уби пешеходка на тротоар в Лом, има книжка от 4 години и 7 глоби за извършени нарушения през този период, съобщи bTV.

Тежката катастрофа стана около 9 часа на улица "Латинка" в квартал "Момин брод", който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на крайдунавския град. При изпреварване на камион водачът на лекия автомобил не успял да овладее колата, която излетяла от пътното платно, преобърнала се, ударила се в дърво и се качила на тротоара. Там превозното средство помело ходещата жена и окончателно спряло в оградата на къща.

69-годишната ломчанка е загинала на място.

Местните жители настояват за спешни мерки и излизат на протест. В участъка от улицата, където става инцидента, само от началото на годината са измерени близо 200 превишения на скоростта. По думите на живущите в района се кара с бясна скорост и никой не спазва ограничението от 40 км/ч. Притеснителното е, че в района има автобусна спирка, на която редовно чакат ученици от града.

"Жената се е прибрала от една година тука, в тоя квартал има наследствена къща – да се усамоти, да живее малко по-спокойно старините си, и накрая", заяви Росен Русинов.

"За мен е абсолютно безобразно в 21 век това да продължава да се случва и хората да умираме по тротоарите като кучета. Мен ме е страх! Аз никога не минавам със своето дете по главния път, аз винаги заобикалям в задните преки, защото тук е писта, това е състезателна писта!", заяви Снежана Тодорова.

23-годишният младеж е задържан за 24 часа. Първоначалните данни сочат превишена скорост на шофьора, причинил фаталния удар.

"Все още не може да се кажа с каква скорост е карал, но със сигурност е била превишена - при изпреварване на тир колата му е поднесла. За 4 години, в които има книжка, има и 7 глоби за нарушения на пътя", каза главен инспектор Огнян Иванов, началник на "Охранителна полиция" в Лом.

За последните няколко години полицията в Лом е съставила седем акта за дрифтове в този участък. Той е без маркировка и с пропуски по отношение на безопасността, за което от началото на годината до пътната агенция са изпратени две уведомителни писма. Очакват се действия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.