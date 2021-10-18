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Четири седмици след нападението в университет в руския град Перм, шестокласник в същия регион откри стрелба в училище, съобщават ДПА и БТА.

Действието се развива в село Сарс. Ученикът е произвел два изстрела - в тавана и в стената, съобщават властите. Няма жертви, един ученик е леко ранен. Стрелецът е арестуван. Твърди се, че той тайно е взел оръжието от баща си.

Близо 300 ученици и 30 учители са успели да напуснат училищната сграда.

В посёлке Сарс Пермского края 12-летний ученик устроил стрельбу в школе. Пострадавших нет. Школьник задерж

Мальчик выстрелил из огнестрельного оружия один раз в потолок. В момент происшествия в учебном заведении была только вахтёрша, она не пострадала.https://t.co/p8iMGmjOIN pic.twitter.com/L1WFbs8V4K — Октагон.Медиа (@octagon__media) October 18, 2021

Властите засега не дават повече подробности за инцидента. Според агенция "Интерфакс" един от мотивите на ученика е бил да сплаши съучениците си. Занятията в училището днес бяха отменени.

Само преди месец в град Перм, на около 1200 км от Москва, студент по право стреля с ловджийска пушка в университета, убивайки шестима души и ранявайки близо 20, припомня ДПА.