Патрулен автомобил на Областната дирекция на МВР в Монтана се е сблъскал с частна лека кола на кръстовището между улиците "Трети март" и "Александър Стамболийски" в центъра на Монтана, съобщи за БТА дежурният в Областната дирекция на полицията.

Войната по пътищата

В момента на място се прави оглед от оперативна група полицаи и следователи, изяснява се по чия вина е станало произшествието.

По двата автомобила има нанесени материални щети. Няма пострадали хора.

Повече подробности за инцидента ще бъдат дадени утре, уточни дежурният в полицията.

Според очевидци, леката кола е завивала наляво на зелен светофар, когато полицейският автомобил я засякъл преминавайки на червено. Направените тестове за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, предаде БНТ.

Това е втора катастрофа с участието на автомобил на МВР в Монтана за последните няколко месеца. 

Двама души са загинали, а 12 са ранени при 13 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани 20 леки пътнотранспортни произшествия и една тежка. При тях е ранен един човек, няма загинал.

От началото на месеца са станали 253 катастрофи, с 15 жертви и 318 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5387 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 341 души, а пострадалите са 6729.

 

