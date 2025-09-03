Варненски пожарникари опазиха самоубиец със спасителен дюшек
28-годишен скочи от пешеходен надлез на бул. "Васил Левски"
Варненски пожарникари спасиха живота на 28-годишен мъж, решил да се самоубие със скок от пешеходен надлез на бул. "Васил Левски".
По обяд минувачи са подали сигнал, че младежът се е качил на пасарелката и заплашва, че ще се хвърли върху пътното платно.
Полицейски екипи незабавно са отцепили движението, а пожарникари са разпънали спасителен дюшек, върху който се е приземил мъжът.
Той е отведен в болница за преглед, съобщиха от ОДМВР-Варна.