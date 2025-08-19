Гръцката прокуратура повдигна обвинение в убийство по непредпазливост, причиняване на сериозна телесна повреда по непредпазливост и опасно управление на моторно превозно средство на българския водач на товарен автомобил, който вчера участва в тежка катастрофа край град Комотини, Северна Гърция, в която загинаха трима души, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Самият българин се лекува под охрана в хирургична клиника в стабилно състояние. Той е опериран и когато състоянието му го позволява ще му бъдат взети показания за обстоятелствата на инцидента.

Арестуваният в Гърция българин се призна за помагач на убиеца на преподавател в Бъркли
Виж още Арестуваният в Гърция българин се призна за помагач на убиеца на преподавател в Бъркли

Тежката катастрофа стана вчера по обяд в близост до пункт за пътни такси на магистралата "Егнатия" край Комотини. Камионът, управляван от българския гражданин, е ударил лек автомобил, който се е запалил. В резултат на пожара в автомобила са загинали трима души, а 49-годишна жена е сериозно ранена, но се лекува без опасност за живота.

При катастрофата е бил засегнат и втори автомобил, в който са пътували роднини на жертвите, но те са успели да напуснат превозното средство навреме.

При засега неуточнени обстоятелства един от двата автомобила е бил спрял или се е движел с ниска скорост на около 600 м от пункта за пътни такси, когато е бил ударен от камиона.

Вчера "Прото тема" съобщи, че жертвите са албански граждани. Според информацията в камиона е пътувал още един българин, който също е хоспитализиран.

