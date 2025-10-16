Една от нападателките е в седми клас, а другата е в гимназиален етап

4243 Снимка: Фейсбук

Пореден случай на агресия между ученици. Този път случаят е от Казанлък, където 15-годишно момиче е бито от други две по-малки ученички пред двора на елитно училище, само на метри от районното управление на полицията в града. Всичко това е заснето от други деца, свидетели на побоя.

Сцената на агресията се разиграва на 13 октомври, малко след 14:30 часа, в района на Хуманитарната гимназия в Казанлък. Група момичета от Професионалната гимназия по "Лека промишленост и туризъм" причакват и нападат деветокласничката от ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий".

Иванка Петрова - майката на потърпевшото 15-годишно момиче разказа пред местната телевизия Press.tv, че дъщеря й е в шок от агресията срещу нея.

"Бях скубана жестоко, ритана, събаряна по земята и никой не ми помогна, имах публика, бяха ме заградили в кръг и не ми помогна абсолютно никой, просто ми се смееха и от срам не искам никой да виждам и каза просто, че е била жестоко бита в училище", разказало момичето.

На видеото се вижда как деветокласничката не реагира на удара с удар, просто си крие лицето, за да не пострада.

Причината за побоя, вероятно, е ревност. Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче.

"Дъщеря ми го предупредила, но когато приятелката му видяла какво се случва, направила поръчката за този побой. Тя се обадила на двете си приятелки", каза Иванка Петрова пред NOVA.

"Те се познават от бебета, аз също с майката на едното момиче. Тя я подканила мило, питала я къде е, за да започне всичко. Никой от родителите не ми се е обадил", каза още майката.

По думите ѝ единственият човек, който се е намесил, за да омекоти ударите, е било момиче от училището на дъщеря ѝ. "Тя избутала леко биячката, за да не бие дъщеря ми. Но също е била неѝна приятелка, не знаела на чия страна да бъде".

Директорът на училището Денислав Тодоров е реагирал вече на ситуацията.

"Сигнализирани са абсолютно всички институции. Към момента не мога да казвам имена, но това, което сме предприели е, че сме сформирали комисия, която ще разгледа случая. Отделно потърпевшата ученика сме я разпитали и съответно по случая работим, както ние от гимназията, така и институциите", каза Денислав Тодоров по БНТ.

По думите му предстоящите санкции ще бъдат гласувани на педагогически съвет.

"За подобно поведение се предвижда предупреждение за преместване в друго училище или изключване".

Директорът обясни, че една от нападателките е в седми клас, а другата е в гимназиален етап. И двете са от различни училища.

