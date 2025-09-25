Момиченцето успяло да се измъкне през незаключена врата на двора при смяната на екипите по обед

957 Снимка: ДГ "Леда Милева"

От Столична община ще накажат директорката и дежурния персонал в Детска градина 151 "Леда Милева" на ул. "Оборище" в центъра на София, откъдето в сряда успя да избяга тригодишно момиченце, намерено и върнато от случайни минувачи, докато върви само по тротоара.

По думите на шефката на дирекция "Образование" в общината директорката на детското заведение не е докладвала за инцидента, което е първото нарушение. Самата тя научила за случилото се от публикация във "Фейсбук".

"Това е нарушение още преди проверката да е започнала", подчерта Желязкова.

Освен на директорката, ще бъдат наложени наказания на учителка и помощник-възпитател.

Детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение. Желязкова отбеляза, че е почти невъзможно 3-годишно дете да преодолее три заключени врати.

Тригодишното момиченце е успяло да напусне сградата през врата към двора, която е била оставена незаключена при смяната на персонала.

Минувачка е намерила детето на улицата и го е върнала, обясни Желязкова и допълни, че директорката твърди, че учителката е търсила детето, но те нямат такива данни до момента.

"Това е изключително голямо нарушение. Наказания ще има за учителката, помощния персонал и директора", посочи Желязкова. Санкциите могат да варират от забележка до уволнение и ще бъдат определени от специална комисия., предаде БТА.

Тя уточни, че ще бъде проверено видеонаблюдението, за да се установи периодът, в който детето е било извън сградата.

Желязкова припомни, че в рамките на година в столицата има поне четири подобни случаи.

По думите ѝ се подготвят спешни мерки, включително преместване на бутоните за отваряне на вратите на по-голяма височина, така че децата да не могат да ги достигат. От общинския отдел по образованието призоваха за съдействие и от родителите.

"Защото на голяма част от детските градини се набира код за влизане и излизане през вратите, а родителите показват този код на децата, като по този начин те знаят как да си отворят също", коментира Десислава Желязкова. "Родителите трябва да са сигурни, че когато оставят децата си в детската градина, те са в безопасност и подобни инциденти ще бъдат сведени до минимум“, подчерта тя.

