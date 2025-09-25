Столична община

От Столична община ще накажат директорката и дежурния персонал в Детска градина 151 "Леда Милева" на ул. "Оборище" в центъра на София, откъдето в сряда успя да избяга тригодишно момиченце, намерено и върнато от случайни минувачи, докато върви само по тротоара.

По думите на шефката на дирекция "Образование" в общината директорката на детското заведение не е докладвала за инцидента, което е първото нарушение. Самата тя научила за случилото се от публикация във "Фейсбук".

"Това е нарушение още преди проверката да е започнала", подчерта Желязкова.

Освен на директорката, ще бъдат наложени наказания на учителка и помощник-възпитател.

Детето е било оставено без надзор в занималнята, докато останалите деца са били в спалното помещение. Желязкова отбеляза, че е почти невъзможно 3-годишно дете да преодолее три заключени врати.

Тригодишно момиченце избяга от детска градина в центъра на София
Виж още Тригодишно момиченце избяга от детска градина в центъра на София

Тригодишното момиченце е успяло да напусне сградата през врата към двора, която е била оставена незаключена при смяната на персонала.

Минувачка е намерила детето на улицата и го е върнала, обясни Желязкова и допълни, че директорката твърди, че учителката е търсила детето, но те нямат такива данни до момента.

"Това е изключително голямо нарушение. Наказания ще има за учителката, помощния персонал и директора", посочи Желязкова. Санкциите могат да варират от забележка до уволнение и ще бъдат определени от специална комисия., предаде БТА.

Тя уточни, че ще бъде проверено видеонаблюдението, за да се установи периодът, в който детето е било извън сградата.

Желязкова припомни, че в рамките на година в столицата има поне четири подобни случаи.

По думите ѝ се подготвят спешни мерки, включително преместване на бутоните за отваряне на вратите на по-голяма височина, така че децата да не могат да ги достигат. От общинския отдел по образованието призоваха за съдействие и от родителите.

"Защото на голяма част от детските градини се набира код за влизане и излизане през вратите, а родителите показват този код на децата, като по този начин те знаят как да си отворят също", коментира Десислава Желязкова. "Родителите трябва да са сигурни, че когато оставят децата си в детската градина, те са в безопасност и подобни инциденти ще бъдат сведени до минимум“, подчерта тя.

ИЗБРАНО
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство? Лайф
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?
9864
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13410
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
5576
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
7706
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
3845
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк URBN
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
3895
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1136
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
10224
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
653