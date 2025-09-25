Детето вървяло по тротоара на ул. "Оборище" и търсело майка си, когато от съседния магазин го забелязват и връщат при учителките

4559 Снимка: ДГ "Леда Милева"

Пореден случай на невръстен беглец от столична детска градина. Този път тригодишно момиченце е напуснало 151 ДГ "Леда Милева" на ул. "Оборище" в търсене на майка си, като се отправило само към близкия магазин за кафе и цигари.

Служителка от търговския обект забелязва, че детето няма придружител и го връща в детското заведение. За инцидента разказа в социалната мрежа именно жената, открила момиченцето.

"Отиваше само към магазинчето за кафе и напитки срещу спирката на автобусите. Облечено в розов мек комплект, със сини очи. Върнахме детето в градината, съобщихме на директорката.. Никой не беше разбрал, че детето го няма!! Бяхме в шок и просто пропуснахме да попитаме как се казва момиченцето. В случай, че не кажат на майка му днес, дано поне тя прочете този пост и се вземат някакви мерки в тази градина да не се разхождат деца сами по улицата", пише Румяна Димитрова.

Майката реагира и благодари на жената, открила дъщеря й. "Благодаря Ви! Днес можеше да е един тъжен ден за нашето семейство…", написа Милана Петрова в групата "За Оборище" във Фейсбук.

Следват реакции от други майки с коментари за детската градина, а жена, която живее в съседство, споделя под поста за детето, че портата на детското заведение не се затваря. По нейни думи децата нерядко гонят топката по улицата.

Родителите на невръстната бегълка смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме, съобщи БНТ. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая, а директорката на детската градина до момента отказва коментар.

Това е поредният случай на дете, избягало от детска градина.

Последното бягство беше регистрирано в столичния кв. "Хаджи Димитър" в края на юли тази година, когато момиче на 7 г. избяга заедно с 5-годишно момченце от 173-та детска градина "Звънче" и бяха открити от полицейски екип, след като се разхождали 40 минути сами из квартала, стигнали до стадиона и дори обиколили търговски център.

По-голямото дете успяло да достигне бутона за отваряне на вратата и така успели сами да напуснат детското заведение.

През април друго седемгодишно момченце избяга от детско заведение в кв. "Връбница", а същия месец директор на пловдивска детска градина беше уволнен, след като 4-годишно момченце напусна само детското заведение и тръгна да се прибира вкъщи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.