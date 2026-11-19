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Мъж е паднал днес от
- една от най-известните забележителности на втория по големина град в Гърция, съобщи обществената телевизия ЕРТ, позовавайки се на полицията. Малко по-късно той е починал в местната университетска болница. Бялата кула в Солун
Инцидентът е станал около 11:35 ч. местно време. На място незабавно са изпратени линейка на гръцката служба за спешна медицинска помощ и
. полицейски екипи
По информация на спешната помощ той е транспортиран към
. Не се съобщава информация за самоличността му, допълва кореспондентът на БТА в Гърция. болница в Солун
Причините и обстоятелствата около инцидента все още не са изяснени, съобщи ЕРТ.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.