Малка е вероятността прогонената от Ловеч мечка да се върне в града. Разпоредил съм на служители на общинския отдел по контрол и сигурност да извършват по-чести обходи вечер около района, където е забелязано животното. Това каза за БТА кметът Страцимир Петков, след състоялото се заседание на Общинския щаб за бедствия и аварии, свикано по този повод. На него са присъствали и представители на Ловно-рибарската дружинка, както и директорът на зоопарка д-р Ивайло Станков.

Петков призова гражданите да не бъдат агресивни при случайна среща с дивото животно, като добави, че за момента то е прогонено от града.

Мечка се разходи по улиците на Ловеч
Виж още Мечка се разходи по улиците на Ловеч

Той съобщи, че мечката е около тригодишна.

Директорът на зоопарка Ивайло Станков обясни, че това са опасни животни, но в случая не е видял нещо притеснително.

"Мечката е влязла в града да търси храна, но и от самия клип се вижда как кучета я гонят, тя не ги напада, а просто бяга", каза той.

По думите му, ако хората видят мечка, не трябва да я провокират по никакъв начин.

"Инструкциите по принцип са следните. Вижда се мечката, не се провокира по никакъв начин, сигнализира се на телефон 112, опитайте се да бъдете защитени, т.е. да сте в автомобил или да влезете в сграда. Органите на реда, полиция идват и тук се касае за прогонване на животното извън населената част", добави д-р Станков.

Той също каза, че вероятността животното да се върне е малка.

Директорът на зоопарка обясни, че прогонването му се осъществява с патрони с лютив газ и с всякакви други неопасни методи за живота му.

По повод зачестилите случаи на мечки, забелязани в населени места, той обясни, че в последните години популацията на кафява мечка в България е изключително голяма. "Борят се за територия, в която трябва да има храна, но тази година в гората няма толкова много плодове, например като ябълки и сливи. Затова търсят храна в населените места", посочи д-р Станков.

Кметът добави, че ангажиментът към тези животни е на Министерството на земеделието и храните, както и на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен, която е сигнализирана за случая. "Ако бъде доказано, че животното е агресивно, или че се е хранило с месо, вече има процедури за по-нататъшно действие", каза още Страцимир Петков.

ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
51768
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното Корнер
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното
7508
Медведев: Русия ще преследва ЕС за кражбата на руски активи до "края на вековете" Бизнес
Медведев: Русия ще преследва ЕС за кражбата на руски активи до "края на вековете"
9308
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си IT
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си
4561
Защо точно днес? Impressio
Защо точно днес?
16557
Пустинен град пренаписва историята на Америките Trip
Пустинен град пренаписва историята на Америките
5963
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет Вкусотии
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет
2481
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
3084
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
1368