Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е започнала проверки на рейсовете, които ще превозват деца през новата учебна година

2477 Илюстративна снимка: iStock by Getty Images

Катастрофа между автобус на градския транспорт, обслужващ линия 78, и лека кола, е станала в неделя следобед в София.

Инцидентът е станал около 17.00, съобщи bTV.

По данни на полицията са пострадали двамата шофьори, които са откарани в болница за преглед.

Тепърва ще се установяват причините за сблъсъка.

От 14 август 2025 г. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" пък е започнала проверки на автобусите, които ще превозват деца и ученици през новата учебна година.

До момента са инспектирани близо 1000 автобуса с договори за ученически превози, съобщават от агенцията. Съставен е един акт на водач за липса на валиден технически преглед и са дадени 36 предписания за отстраняване на несъответствия. Те са свързани основно с обозначаването на автобусите с табели за превоз на деца, заверки на пожарогасители, смяна на гуми, валидност на техническите прегледи и удостоверенията за допълнителен преглед на оборудването им.

До 14 септември инспекторите на ИА "Автомобилна администрация" ще извършват превантивен контрол във фирмите, които ще превозват ученици през новата учебна година, съобщи БНТ. Основната цел е да се провери дали превозвачите отговарят на всички изисквания и дали автобусите са технически изправни.

От първия учебен ден до края на септември проверките ще продължат и на пътя. Инспекторите ще следят за техническото състояние на автобусите, валидността на документите и изпълнението на вече дадените предписания.

Контролът ще продължи през цялата учебна година, включително и по време на ваканциите, за да се гарантира сигурността на децата и учениците при пътуване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.