Единственият самолетоносач на руския флот - "Адмирал Кузнецов", се е запалил в пристанището на Мурманск. Това съобщават руските информационни агенции, цитирани от Франс прес.

В резултат на пожара шестима души са ранени, един от тях е в тежко състояние. Това съобщи РИА Новости с позоваване на представител на спешните служби в региона.

Според ръководителя на пресслужбата на ремонтната база Евгений Гладишев, пожарът на кораба е възникнал по време на заваряване в трюма на силов агрегат. Работните дейности са се провеждали в първия енергиен отсек на втората палуба.



Big fire on board Russia’s sole aircraft carrier Admiral Kuznetsov in the Barents Sea port of Murmansk. Coincidentally, a piece just out by @arunp2810 in @ReviewVayu on the Kuznetsov’s accident ridden past https://t.co/eOiyn3fl4A pic.twitter.com/1t1n0BBVW7