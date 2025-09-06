Голям пожар избухна край международния път Е-79 край Враца и движението бе спряно за няколко часа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Сезонът на пожарите

Огънят е пламнал в района на село Бели Извор. От кадри в социалните мрежи се вижда, че до пътя горят сухи треви и храсти, а пламъците се разпространяват бързо заради вятъра и може да обхванат и гората.

От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходен маршрут Монтана - Крапчене - Стубел - Липен - Криводол - Враца и обратно.

На място трафикът се регулираше от "Пътна полиция". Минути преди 19 часа движението бе възстановено, предаде БТА.

Близо 480 пожара са възникнали в област Враца в периода от 1 юни до средата на месец август, сочат данни от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). От тях 245 са били извън урбанизирани територии. Унищожени са 72 дка иглолистна гора, 915 дка широколистна гора, 13 тона фураж, 72 дка лесонепригодни площи, 4000 бали фураж, 1 дка окосен фураж и общо 427,3 дка посеви пшеница и ечемик.

Междувременно продължава борбата на огнената стихия в Рила

До късно тази вечер ще продължи гасенето на пожара, в което от въздуха се включи и хеликоптер от Военновъздушните сили.

Пожарът в алпийската част на планината днес беше атакуван от южната и северна страна от близо 70 човека. Силите бяха съсредоточени най-вече на западния фронт, каза за БНР регионалният директор на РСПБЗН комисар Валентин Василев.

Десети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила"
Виж още Десети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила"

Пожарникари и доброволци успяха да изградят система от маркучи и шлангове, с които водата стигна до трудния терен от над 2100 метра надморска височина. Тъй като растителността там е предимно от хвойна, сухи треви и иглолистни дървета, от горенето се отделя черен задушлив дим.

До късно тази вечер с булдозер ще се прокарва просека, като целта е тя да обхване цялото било на връх Исмаилица и така пожарът да се затвори в устойчив периметър, каза още комисар Василев.

Утре битката с огъня в Национален парк Рила продължава, като има потвърждение, че хеликоптер отново ще гаси от въздуха.

ИЗБРАНО
Трагичната история на Чарли Шийн Лайф
Трагичната история на Чарли Шийн
9698
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението Корнер
Иван Иванов вдигна купата на US Оpen, но България има двама шампиони в деня на Съединението
21452
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог Бизнес
България по пътя към еврото: Солун се превърна в сцена за стратегически диалог
15777
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали IT
Разработиха система за измерване на сърдечния ритъм чрез Wi-Fi сигнали
498
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари Impressio
Галерия "Дъкуърт" в Бруклин представя: "Източна светлина" на художника Рив Булгари
1340
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел Trip
Червило върху чаша – споменът за Джаки Кенеди в един легендарен хотел
3195
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня Вкусотии
От гирос до сувлаки: Неустоимото дзадзики, превърнало се в емблема на гръцката кухня
3141