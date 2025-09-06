Въведен бе обходен маршрут от Монтана през Стубел и Криводол

1538 Снимка: Facebook/Ива Антонова

Голям пожар избухна край международния път Е-79 край Враца и движението бе спряно за няколко часа, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Огънят е пламнал в района на село Бели Извор. От кадри в социалните мрежи се вижда, че до пътя горят сухи треви и храсти, а пламъците се разпространяват бързо заради вятъра и може да обхванат и гората.

От пътната агенция призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходен маршрут Монтана - Крапчене - Стубел - Липен - Криводол - Враца и обратно.

На място трафикът се регулираше от "Пътна полиция". Минути преди 19 часа движението бе възстановено, предаде БТА.

Близо 480 пожара са възникнали в област Враца в периода от 1 юни до средата на месец август, сочат данни от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН). От тях 245 са били извън урбанизирани територии. Унищожени са 72 дка иглолистна гора, 915 дка широколистна гора, 13 тона фураж, 72 дка лесонепригодни площи, 4000 бали фураж, 1 дка окосен фураж и общо 427,3 дка посеви пшеница и ечемик.

Междувременно продължава борбата на огнената стихия в Рила.

До късно тази вечер ще продължи гасенето на пожара, в което от въздуха се включи и хеликоптер от Военновъздушните сили.

Пожарът в алпийската част на планината днес беше атакуван от южната и северна страна от близо 70 човека. Силите бяха съсредоточени най-вече на западния фронт, каза за БНР регионалният директор на РСПБЗН комисар Валентин Василев.

Пожарникари и доброволци успяха да изградят система от маркучи и шлангове, с които водата стигна до трудния терен от над 2100 метра надморска височина. Тъй като растителността там е предимно от хвойна, сухи треви и иглолистни дървета, от горенето се отделя черен задушлив дим.

До късно тази вечер с булдозер ще се прокарва просека, като целта е тя да обхване цялото било на връх Исмаилица и така пожарът да се затвори в устойчив периметър, каза още комисар Василев.

Утре битката с огъня в Национален парк Рила продължава, като има потвърждение, че хеликоптер отново ще гаси от въздуха.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.