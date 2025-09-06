Десети ден продължава гасенето на пожара, който пламна на територията на Национален парк "Рила" над симитлийското село Горно Осеново. Днес на терен са над 70 души, гаси се в момента и с летателна техника - един хеликоптер от авиобаза "Крумово", каза за БТА главен инспектор Юлиян Петров от "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград. Той посочи, че се гаси основно по северния и североизточния фронт на пожара.

От рано сутринта на терен са пожарникари, горски служители и паркови екипи, чиято работа е насочена към овладяване на огнената стихия. В гасенето участва и доброволното формирование на Благоевград.

По думите на главен инспектор Петров сложността на пожара се обуславя от изключително трудния терен - огънят е на над 1900 метра надморска височина, при изключително стръмен терен с над 70 градусови наклони. Има и много паднала дървесина, което също е предпоставка за развитие на пожара, допълни гл. инспектор Петров.

