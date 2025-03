Инцидент с два самолета "Алфа Джет" е станал днес следобед по време на тренировъчни полети на авиогрупата "Патрули на Франция" в източната част на страната, съобщи в социалната мрежа "Екс" Министерството на въоръжените сили на Франция.

Двата самолета са се сблъскали в 15:35 ч. местно време (16:35 ч. българско) недалеч от военновъздушната база, която се намира на 4 километра западно от Сен Дизие. В него се помещават ескадрили "Дасо Рафал". Самолетите от тази база са участвали в сблъсъка във въздуха през 2024 г. на два Рафала.

"Патрулите на Франция" са правели демонстрация, изстрелвайки димни ракети в цветовете на френския флаг, когато два от тях се докосват по време на полет.

В разпространени видеокадри в социалните мрежи се вижда как самолетите се спускат надолу, единият от тях се приближава към този пред него, удря се в задната му част, след което пада, въртейки се към земята.

Говорител на френските военновъздушни и космически сили заяви пред "Франс24", че двамата пилоти и един пътник са успели да катапултират и са били намерени в съзнание. Сега получават подходяща медицинска помощ.

