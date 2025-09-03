Сигнал за забелязана голяма черна котка, която прилича на издирвания в Шуменско черен леопард, е подаден в полицията в Дупница в 11.45 часа днес. Хищното животно било забелязано до село Крайници, съобщи кметът на населеното място Десислав Начов.

По думите му за животното го информирал жител на селото, който казал че го е видял на 200 метра от последните къщи на селото вчера следобяд. Мъжът е заснел животното, като от кадрите се вижда как то се разхожда сред високата трева в полето край селото.

Черният леопард е забелязан до шуменския квартал "Мътница"
Черният леопард е забелязан до шуменския квартал "Мътница"

Полицията е направила обход на мястото, където е направен видеоклипът. Не са открити следи от голяма черна котка в района, каза говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка, предаде БТА.

В района на селото ще остане екип на полицията, който при необходимост ще реагира.

"Никой не е казал, че е леопард. Има един видеоклип направен, информиран съм. Полицията беседва с автора на клипа", коментира по-рано кметът на Дупница Първан Дангов, който е ветеринарен специалист.

Кметът на село Крайници също отбеляза, че човекът, заснел клипа, определил животното, което е видял, като приличащо на голямо куче".

Историята за черния леопард или черната пантера започна в с средата на юни 2025 г., когато в Областната дирекция на МВР в Шумен постъпи сигнал за опасен хищник от семейство Котки, забелязан на територията на Природен парк "Шуменско плато".

На 17 юни 2025 г. временно бе свикан кризисен щаб в Шумен обяви, че животното е било видяно през нощта в добре осветен участък до паметник "Създатели на българската държава". Двама души подават сигнала, след като са имали близък визуален контакт и са се почувствали застрашени.

На 18 юли 2025 г., търсенето на дивата котка продължи, като се появиха данни, че пантерата може да е забелязана и във Варненска област.Междувременно, в социалните мрежи тогава започнаха да циркулират видеа със силует на животно, наподобяващо пантера, а слухове за появата ѝ достигнаха, че то се е появило до Разград, Русе, Ловеч, Силистра и дори Румъния.

