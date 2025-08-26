Черна пантера се е появила в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан), съобщиха от ОДМВР - Силистра.

Черният леопард е забелязан до шуменския квартал "Мътница"
Виж още Черният леопард е забелязан до шуменския квартал "Мътница"

Сигналът е подаден на 25 август около 17:00 ч. в Районното управление на полицията в Тутракан. Дивото животно е било оприличено от очевидци на черна пантера.

От кметовете на двете населени места са предприети действия за уведомяване на жителите, с цел повишаване на вниманието и ограничаване на евентуални рискове.

По разпореждане на областния управител на Силистра е сформиран кризисен щаб, който ще координира действията на институциите за овладяване на ситуацията и гарантиране на безопасността на населението.

В средата на юни 2025 г. в Областната дирекция на МВР в Шумен постъпва сигнал за опасен хищник от семейство Котки, забелязан на територията на Природен парк "Шуменско плато". На 17 юни 2025 г. временно бе свикан кризисен щаб в Шумен обяви, че животното е било видяно през нощта в добре осветен участък до паметник "Създатели на българската държава". Двама души подават сигнала, след като са имали близък визуален контакт и са се почувствали застрашени.

На 18 юли 2025 г., търсенето на дивата котка продължи, като се появиха данни, че пантерата може да е забелязана и във Варненска област.Междувременно, в социалните мрежи тогава започнаха да циркулират видеа със силует на животно, наподобяващо пантера, а слухове за появата ѝ достигнаха, че то се е появило до Разград, Русе, Ловеч и дори Румъния.

