Причините за инцидента все още се изясняват

1171 Снимка: БТА

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин стана инцидента с товарна влакова композиция с 34 вагона. От тях най-малко осем са цистерни с гориво. Това каза директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов, който е на място.

Инцидентът е станал около 5 часа тази сутрин, а товарният влак е на частната жп компания "Булмаркет". След катастрофата осем от цистерните са обхванати от пламъци.

Комисар Джартов посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво. Пожарът обаче е овладян. Няма жертви", каза за БНТ министърът на транспорта Гроздан Караджов.

"Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване. Перфектна работа на колегите на място", добави комисар Джартов.

Той посочи още, че няма опасност за населението на селото.

По данни на началника на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Хасково Митко Чакалов на мястото на инцидента на пожарникарите от Хасково помагат екипи от Стара Загора и Ямбол.

Причините все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.

Управителят на "Булмаркет" Даниел Неделков заяви пред БНР, че влакът се е движел със скорост под максимално допустимата.

Той обясни, че двата локомотива, които не са засегнати от огъня, имат записващи устройства и това ще помогне за изясняване на точните причини.

"Машинистите са подали писмени обяснения. Разговаряли са с представители на полицията и пожарната. Тествани са за алкохол - отрицателни. Влакът, по техните обяснения, се е движел със скорост под максимално допустимата за участъка. На двата локомотива, които за късмет не са засегнати, има регистриращи устройства. Разследването ще свали данни от тях, ще установи цялата последователност от събития. Машинистите описаха, че при управлението на влака са усетили нередност, скъсване на въздухопровода и дерайлиране на вагони, от втори вагон назад, че е възникнал пожар и се евакуират. От дерайлирането и цистерните, които са полегнали, е започнало изтичане на дизелово гориво и е възникнал сериозен пожар", уточни Недялков.

